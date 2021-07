Madre pide ayuda para localizar a su hija desaparecida

El pasado 21 de junio, Luz Edith Acevedo Pérez y Julio César Lara Martínez, abogada y asesor jurídico de la alcaldesa del municipio de Magdalena, Fortunata Zepahua Tequihuatle, desaparecieron sin que a la fecha se tengan noticias de su paradero.

La madre de Luz Edith, Yolanda Silvia Pérez Castillo, dio a conocer que la alcaldesa presuntamente había recibido amenazas e incluso le advirtieron que si no iban contra ella lo harían con alguno de sus colaboradores.

“Luz me comentó que la alcaldesa supuestamente había recibido amenazas, pero no me informó de qué o de quién, lo que sí dijo fue que le hacían mención de que si no era ella iba a ser parte de su personal", dijo.

Tras manifestarse en la plaza Sebastián Lerdo, donde pidió ayuda al Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, señaló que hace 11 días su hija, acompañada de Julio César Lara Martínez, salió de su domicilio ubicado en la comunidad de Jalapilla del municipio Rafael Delgado con rumbo al Palacio Municipal de Magdalena.

Luz se fue en el automóvil de Julio César, dado que no tenía forma de movilizarse, además de que él iba a ser su jefe directo y por ello la llevó a buscar la oportunidad laborar.

“(Mi hija) Se fue con él en su coche, llegaron al pueblo de Magdalena, iba a hacer la entrevista con el contador del ayuntamiento y la alcaldesa, pero ninguno de los dos se presentó y mi hija, imagino, dio margen esperar para ver qué tan conveniente era ese trabajo”, expresó.

Explicó que al percatarse que su hija no regresaba a casa y no respondía el teléfono, fue al ayuntamiento de Magdalena a pedir información; donde se le dio a conocer que sí llegó al municipio; sin embargo, la alcaldesa no se presentó a la cita que era por motivo de trabajo, por lo que no tenía conocimiento del paradero de Luz Edith ni Julio César.

“A las 15:57 horas fue el último mensaje que un familiar mío recibió de mi hija y de ahí se perdió todo contacto con ella y yo con la incertidumbre de ver que no llegaba, porque ella nunca me faltaba a la casa, siempre estábamos en comunicación anduviera donde anduviera”, dijo.

Mencionó que su hija buscaba superarse para sacar adelante su familia, pero ya no regresó.

“Ya interpuse mi denuncia ante la Fiscalía, sólo vengo a pedir el apoyo del Gobernador para que se agilice su búsqueda, porque ya son 11 días y pues la verdad tiene dos hijos menores de edad y yo estoy desgarrada, muy triste, porque ella nunca faltaba a mi casa”, mencionó.

Aseguró que a la fecha el proceso está pausado, pese a que se considera que la desaparición se pudo generar en la carretera que comunica los municipios Rafael Delgado y Magdalena.

“Ella solo iba a ver la oferta de trabajo para ver qué tan conveniente sería, mi hija terminó la licenciatura en derecho, no ejercía, ese día se presentó la oportunidad laboral pero ya no regresó”, agregó.