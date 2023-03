Madres de familia denuncian presunto abuso de maestro en primaria de Veracruz

Veracruz, Ver.- Madres de familia de la escuela primaria Antonio Caso, ubicada en el Infonavit Buenavista en esta ciudad, denunciaron el presunto abuso y tocamientos indebidos que un maestro de esta institución presuntamente ejerció contra menores de edad.

Según las denunciantes, recientemente una joven se atrevió a denunciar el presunto abuso que el maestro Azael “N” había cometido cuando estudió en la primaria antes mencionada.

¿Cuántas menores presuntamente fueron agredidas en la escuela Antonio Caso de Veracruz?

Aseguran que como madres de familia estaban muy contentas con el maestro, pero desconocían acerca de la situación, sin embargo, ahora piden justicia por sus hijas y que el profesor no vuelva a quedar frente al grupo.

“Estamos denunciando el abuso que se cataloga como erótico y tocamientos indebidos hacía mi hija y cinco niñas más, (..) todo fue a raíz de una publicación del pasado 10 de marzo donde una chica de 18 años contó su historia acerca del maestro donde la tocaba de manera indebida por debajo de la ropa, no hubo denuncia porque ella jamás hablo, llegó a secundaria y fue cuando explotó, le comentó a su madre, fueron a poner la denuncia, pero les dijeron que ya había pasado mucho tiempo, ella se descargó en Facebook”, expuso la señora Dulce María González García.

Explica que a raíz de la publicación cuestionaron a sus hijas y se dieron cuenta que el maestro presuntamente les tocaba, “sus partes, las sentaba en sus piernas e incluso había tomado fotos por debajo de su falda”.

“Hable con mi hija, le pregunté si alguna vez el maestro la había tocado de una manera que se sentía incomoda y me dijo que sí, nos mostró cómo la tocaba de la cintura y la tocaba, me dijo que también a una compañera de ella le tomó fotos por debajo de la falda, estaba impactada, no lo podía creer, hable con las otras niñas y fui a dirección para exponer lo sucedido”, abunda.

¿Qué ocurrió con el maestro acusado?

Detalla que actualmente son seis casos, sin embargo, solo cuatro de estos se atrevieron a denunciar ante la Fiscalía y fueron citadas este miércoles a las oficinas de la subdirección de la supervisión escolar de zona para dar sus testimonios.

Detallan que actualmente son seis casos, sin embargo, solo cuatro de estos se atrevieron a denunciar ante la Fiscalía | Foto ilustrativa: María Martínez | Cuartoscuro

“Queremos justicia y que el maestro no vuelva a tocar a ninguna niña o niño y no vuelva a pisar una escuela, actualmente el maestro está separado de su cargo, pero sin la certeza de que no regresará porque en la SEV nos dijeron que se va a investigar del 13 de marzo para acá, si hay más denuncias no las van a tomar en cuenta y nos piden pruebas, papeles, fotos y solo tenemos la versión de nuestras niñas como testigo”, expresa.