Madres piden destitución del director del HAEV: “no atiende deficiencias”, señalan

Veracruz, Ver.- Madres de niños con cáncer exigieron la destitución del director del Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz (HRAEV), Hugo Enrique, a quien acusan de mantener una mala atención a los pacientes y de no atender las quejas por las deficiencias en el inmueble a su cargo.

¿Por qué otros motivos piden destituir al director del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz?

Cora de Jesús, quien es madre de un niño con cáncer, afirmó que han registrado diversas anomalías en el hospital y cuando son reportados al director del nosocomio, este no atiende las quejas y les brinda un mal trato.

“Se puso a un doctor que es prepotente, grosero, al final del día nos trata muy mal, dice que tiene la puerta abierta, si la tiene abierta pero para no hacer nada”, afirma.

Del mismo modo, Cora de Jesús Rodríguez señala que se han encontrado con un ambiente insalubre y mala atención de los pacientes, pues incluso tienen registrados casos en los que los enfermos que son atendidos conviven con gusanos y no hay quien dé una respuesta.

“Pedimos la destitución del doctor Hugo Enrique Reyes, ya que no está haciendo su trabajo bien, él dice que hace recorridos, que ve todo lo que está pasando, pero si nosotros mostráramos fotografías, en donde hemos hecho ver que hasta se agusanan los pacientes del Hospital Regional y se le notifica y todavía nos trata de mitoteras y de revoltosas”, señala.

Por su parte, Yunuet Segovia, vocera del grupo de madres y padres de niños con cáncer, indica que cuando sus hijos cumplen la mayoría de edad son trasladados de la Torre Pediátrica al Hospital Regional, sin embargo, a diferencia de la clínica pediátrica, en este nosocomio deben padecer diversas carencias.

Señala que además de no contar con una atención adecuada, los tratamientos oncológicos se llegan a retrasar varios días, por lo que las quimioterapias no son aplicadas de manera correcta como en el inicio de sus tratamientos.

Por otra parte, afirma que los niños reciben una mala atención en el área de urgencias, en donde incluso deben aguantar varios minutos con dolor antes de ser canalizados y atendidos.

“Cuando un niño cumple su mayoría de edad los canalizan al área de oncología de adultos, lamentablemente el área de oncología de adultos está pésima, no les dan las quimios a tiempo, en el área de urgencia a los niños los tienen revolcándose de dolor, y tengo evidencia, no es mentira, no es que seamos mitoteras, chismosas, no”.

La madres de los niños con cáncer se manifestaron este día frente a la Torre Pediátrica y el Hospital Regional de Veracruz, en donde por unos minutos cerraron la avenida 20 de Noviembre, para mostrar sus inconformidades.