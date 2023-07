Diputado pide a alcaldes de zona conurbada negar permisos para instalación de gasoducto

El diputado local de Morena, Magdaleno Rosales Torres aseguró que en su Distrito la ciudadanía está en desacuerdo con la introducción de ductos de gas cerca de sus viviendas, como lo pretende hacer Gas Natural del Noreste, por lo que pidió a los alcaldes de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río-Medellín de Bravo negar permisos e insistió en que la empresa está sobornando a autoridades ofreciéndoles dinero.

“Es un tema que está llegando a Manlio Fabio Altamirano, viene desde aquí de Boca del Rio, y el ducto lo quieren meter a la zona de Mata Loma, anda personal de la empresa ofreciendo dinero a los agentes municipales y a los alcaldes, obviamente la gente no está de acuerdo”, dijo.

Te puede interesar: En defensa del agua: recuento de lucha en cuenca de La Antigua

El legislador pidió a los alcaldes de Veracruz, Patricia Lobeira Rodríguez; de Boca del Río, Juan Manuel de Unanue Abascal; y Medellín de Bravo, Marcos Isleño Andrade, que se abstengan de otorgar cualquier permiso a la empresa gasera.

Local Vecinos de Boca del Río se oponen a instalación de gasoducto

¿Qué implicaría la instalación de dicha empresa?

Refirió que de instalarse la empresa se generaría un amplio riesgo para la población, ya que el trazo donde pretenden meter tubos de hasta seis pulgadas estarían a escasos metros de escuelas, hospitales y hasta la facultad de Ingeniería de la Universidad Veracruzana.

Al mismo tiempo, dijo que la propia Secretaría de Protección Civil del Estado (SPC) le ha informado que no hay permisos para que la gasera empiece a “ahogar tubos” en las obras que realizan autoridades de Boca del Rio.

“Ya le pregunté a la secretaria (Guadalupe Osorno Maldonado), le mandé un oficio, ella me responde que no hay ningún permiso que la empresa no se ha acercado, que trae supuestamente permisos federales, por lo tanto, no puede venir violando autonomías estatales y locales”, expuso.

Consideró lamentable que representantes de la empresa Gas Natural del Noroeste pretenda realizar sobornos o amagues a las autoridades para que no se opongan al proyecto de la construcción del gasoducto que pondría en riesgo a los ciudadanos.

Esta semana, vecinos de la avenida Juan Pablo II de Boca del Río, rechazaron tajantemente la introducción de ductos al señalar que, con base en un estudio, este arrojó que un 83.7 por ciento de los vecinos opinan que es riesgoso la colocación de los ductos en la zona.