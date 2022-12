Maleno Rosales rinde informe de gestiones y apoyos ante más de 3 mil personas

Medellín de Bravo, Ver.- Porque el mejor juez es el pueblo, el diputado local Maleno Rosales rindió su primer informe como representante del Distrito XVII ante su gente de Medellín, dando cuenta de su amplia gestión social a través de la cual contribuye en transformar los entornos de las comunidades y elevar la calidad de vida de miles de familias, en especial del campo veracruzano.

Como legislador itinerante, Maleno Rosales conoce y entiende las necesidades de la gente; por ello, en este primer año, como integrante de la LXVI Legislatura local, ha sumado sinergias y sentado las bases para que las próximas generaciones sean quienes tengan una buena cosecha de prosperidad en Veracruz.

No hay mejor juez que ustedes para evaluarme, precisó; hemos alcanzado metas que se veían lejanas o imposibles de lograr, pero se ha demostrado capacidad y, sobre todo, atender las demandas de la población que con orgullo represento.

“Les invito a ser partícipes de esta transformación que avanza, que nada ni nadie la podrá detener; los tiempos actuales exigen gente comprometida con Veracruz, con la Cuarta Transformación de México. Hoy más que nunca hemos eliminado, por mucho, la mala imagen que ante la sociedad se formaron -a pulso- muchos ex representantes populares”, indicó.

Informe de diputado fue en Medellín de Bravo | Foto: Cortesía Congreso

El Legislador de Morena se dijo contento y satisfecho con lo logrado, siempre con y para el pueblo, sumando, multiplicando y creando sinergias, y refrendó su compromiso con la ciudadanía que lo llevó al Congreso de Veracruz por segunda ocasión consecutiva.

Orgulloso heredero de una gran tradición campesina, Maleno Rosales señaló que, con organización, con la participación del pueblo, se puede avanzar en la solución de las necesidades apremiantes, y un ejemplo es la pavimentación artesanal de la calle “Carrillo Puerto”, en este municipio, donde la gente cooperó con la mano de obra, diésel, comida para los operadores, y el Representante popular aportó la maquinaria y el cemento necesario. ¡Esa calle la hizo la comunidad, es una calle bien hecha!

“Aquí están mis raíces, mi identidad y me siento orgulloso de haber venido a compartirles los resultados que juntas y juntos hemos consolidado en este primer año de ejercicio de la LXVI Legislatura que, acumulados a los obtenidos en la anterior, ya llevamos cuatro años de transformar a nuestro Distrito”, dijo.

Para mí, destacó, es un honor que me inviten a las faenas en sus comunidades, en sus colonias; es el pretexto para estar cerca, compartir y, sobre todo, tener siempre los pies en la tierra, pues ustedes hacen que no olvide mi tierra, mis raíces.

Las actividades desarrolladas, apuntó, están inspiradas en el ejemplo de dos grandes servidores públicos, que, con sus liderazgos y visión de futuro, están logrando que el pueblo tenga un nivel de vida que va de la mano del bienestar y el progreso: el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y al gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez.

Estar aquí, agregó, frente a ustedes, es muy importante para mí; decirles que no se equivocaron al entregarme su confianza en las urnas, en 2021, de la misma manera en que lo hicieron en 2018. Es cierto, falta mucho por hacer, pero tengan la certeza que en los dos años que restan a esta encomienda, vamos a alcanzar mayores metas. Mi único compromiso es con el pueblo. ¡Con nadie más!

“Su voz se hace valer y sentir en la más alta tribuna de Veracruz. No me cansaré de promover una agenda legislativa apegada a sus legítimas causas, como son tener servicios de salud, educación de calidad, mayor seguridad, mejores carreteras; el campo permanecerá en el centro de todos mis esfuerzos, no solamente porque soy hombre que proviene de una tradición familiar campesina, sino porque deseo, como ustedes, lograr la grandeza que le fue negada en años”, aseveró.

El agro, precisó, es una actividad que demasiado ha aportado al crecimiento económico, pero, en cambio, poco había recibido ante tanto abandono institucional del cual fue objeto por décadas.

Por ello, Maleno Rosales ha legislado con visión y altura de miras para que los ayuntamientos le entren de lleno a la solución inmediata de las demandas de este sector, presentando propuestas concretas y contundentes, contando con el respaldo de las y los legisladores, así como del valioso apoyo del titular de la SEDARPA, Evaristo Ovando Ramírez, de quien se agradece su voluntad y disposición para atender las demandas de los sectores productivos veracruzanos.

“No me cansaré de tocar puertas porque, afortunadamente, cada que lo hago se abren, eso sí, algunas más rápido que otras. En estos 12 meses, con mucho gusto, impulsé las gestiones que ustedes me presentaron al recorrer sus localidades, bajo aguaceros o rayos del sol, en las Casas de Enlace y en el propio Palacio Legislativo; su presencia hoy me motiva para seguir dando lo mejor de mí”, externó.

En la rendición de su primer informe, Maleno Rosales fue acompañado por el diputado local Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política; los legisladores locales Perla Romero, Fernando Arteaga, Marco Antonio Martínez, Paul Martínez Marie y Rafael Fararoni, así como por el secretario de Desarrollo Agropecuario (SEDARPA) Evaristo Ovando Ramírez; Manuel Huerta, delegado federal de Programas Sociales, y autoridades municipales, pero -principalmente- por más de tres mil habitantes que le reconocieron su ardua labor social y legislativa, siempre del lado del pueblo.