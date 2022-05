Piden cese a las detenciones; motorepartidores bloquean centro de Xalapa

Bloqueando la calle Enríquez, motorepartidores se manifiestan en la zona centro de Xalapa para exigir el cese a las detenciones arbitrarias de parte de los elementos de seguridad.

Los motociclistas iniciaron el recorrido en parque Natura y al circular por la carretera Xalapa-Veracruz bloquearon por algunos momentos la vialidad a la altura de la SEV. Tras ello, circularon por varias calles de Xalapa hasta llegar a la zona centro.

Frente a Palacio de Gobierno manifestaron a las autoridades sobre las agresiones y el acoso de parte de los elementos policiacos.

Leer más: Promueven jornada para evitar accidentes de tránsito

Local Motociclistas piden cese a detenciones; continúan siendo arbitrarias

Este es el segundo día consecutivo que los motociclistas dedicados a repartir alimentos o compras se manifiestan para exigir a las autoridades respuestas inmediatas.

Recordaron que ayer, elementos de la Fuerza Civil detuvieron a dos repartidores, uno en la mañana en la avenida Adolfo Ruiz Cortines y uno por la noche, en el camino a Casa Blanca.

El joven que presuntamente fue detenido ayer por elementos de la Fuerza Civil aseguró que se lo llevaron sin motivo, pese a que mostró su documentación.

Aunque evadió dar su nombre, aseguró que se lo llevaron al cuartel de San José, donde quedó en libertad dos horas después porque no se pudo comprobar que su motocicleta era robada, delito que supuestamente se le imputaba.

Recordaron que ayer, elementos de la Fuerza Civil detuvieron a dos repartidores | Foto: José Luis Romero | Diario de Xalapa Otro de los repartidores señaló que ya están cansados de tanto abuso, acto que se comete en los retenes a los que ellos han denominado “fantasmas” | Foto: José Luis Romero | Diario de Xalapa Circularon por varias calles de Xalapa hasta llegar a la zona centro | Foto: José Luis Romero | Diario de Xalapa

“Me detuvieron, me amenazaron, ya no quiero que nos metan miedo, queremos solución, me llevaron a San José y después me sacaron, dijeron que según mi moto era robada, yo acababa de salir del lavado, mostré mis papales y cien metros después me golpearon, me detuvieron y me quitaron el dinero, tenía 950 pesos”, dijo.

Otro de los repartidores señaló que ya están cansados de tanto abuso, acto que se comete en los retenes a los que ellos han denominado “fantasmas” porque “los ponen y los quitan de repente y sólo buscan detener a los repartidores”.

“Ya nos traen de encargo, de viaje, de bajada, ya no queremos trabajar después de las nueve de la noche por el temor a ser detenidos por la Policía. Si traes tarjeta de circulación y licencia en orden no hay motivo para que te detengan, vamos a continuar con las protestas hasta que lleguemos a las autoridades competentes, ya no queremos este tipo de atropellos, necesitamos certeza de que este tipo de detenciones van a parar”, comentó.