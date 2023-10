Evento de energía fue pretexto para hacer un acto de campaña: Manuel Huerta

Xalapa, Ver.-El aspirante a la coordinación Estatal de Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Manuel Huerta Ladrón de Guevara dijo que la exsecretaria de Energía Rocío Nahle García no representa al espíritu de la 4T y que su participación en el Quinto Congreso Nacional de Energía en Boca del Río fue un pretexto para hacer un acto de campaña con recursos públicos.

Descarta que vaya a presentar alguna denuncia por ese hecho, tras precisar que el pueblo es el que se da cuenta.

Te puede interesar: Veracruz, un estado energético por naturaleza: gobernador

Además, el también exdelegado de la Secretaría del Bienestar, dijo que funcionarios y actores políticos se reúnen con la intención de frenarlo: "dicen '¿cómo paramos a Manuel Huerta?; hay que pararlo, sino nuestra próxima reunión será en Pacho', pero no es para tanto, no soy auditor, no soy fiscal, no son mis prácticas".

También señala que el hecho de colocar mantas en contra de otros aspirantes podría ser autoprovocado para hacerse publicidad ellos mismos, pues, según él, "están moralmente derrotados".

Local “Se logró consolidar la autosuficiencia energética”, dijo Rocío Nahle

Recalca que el evento de ayer fue un pretexto para tratar de hacer un acto de campaña a favor de Rocío Nahle, también aspirante a la coordinación de Comités Estatales de la 4T.

¡Suscríbete aquí a nuestro canal de YouTube! Conoce más sobre distintos reportajes

Ese tipo de acciones "no pueden ser en medio de un proceso interno, no puede ser que con recursos públicos intenten hacer un acto proselitismo para impactar en lo interno. Fue sinceramente observable, pues son tantas las complicidades del que realmente promueve esto".

Te puede interesar: Rocío Nahle inaugura Quinto Congreso Energético en Boca del Río

¿Por qué Manuel Huerta no denunciará a Rocío Nahle?

Recalca que el pueblo ve todo lo que ocurre y que "es tanta la desesperación que se atreven sin misericordia a hacer ese tipo de de actos, en donde llevan chamacos de preparatoria para llenar auditorios".

También señala que él ha sido respetuoso de la ley y que se ha tenido que defender; "cada vez que camino, como ayer que estuve en las colonias de Xalapa platicando con grupos sectoriales, (ciudadanos) expresan sus desencantos".