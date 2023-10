¿El gobernador de Veracruz coordinará la campaña de Claudia Sheinbaum?, lo que sabemos

Xalapa, Ver.-El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez rechaza que sea de su interés ser coordinador de campaña de Claudia Sheinbaum Pardo, en su candidatura para la presidencia de la República.

“Yo voy a buscar la manera de que no, yo le agradezco a la doctora Claudia la confianza de lo que expresó a lo del gabinete, pero coordinador de campaña no creo porque ella veo que está nombrando a quienes le van a ayudar en la coordinación de la Cuarta Transformación entonces espero y no me pongan esa posición de decidir”.

García Jiménez expone que pretende ayudar al movimiento de la llamada cuarta transformación y que lo hace más gobernando.

“Yo quisiera ayudar mucho al movimiento, pero siento que ayudó más gobernando y todavía falta mucho, me falta un año y mes y medio”.

El mandatario pide que lo dejen avanzar con unos meses más”, y dijo que son varias las obras que están desarrollándose en este momento.

“No es así nada más, estamos construyendo el Hospital de Nautla, vamos ya a iniciar el Hospital de Naranjos, estamos haciendo el puente de Playa Vicente para Villa Azueta, estamos construyendo un kilómetro de la entrada a Texcatepec para comunicarlo de mejor manera con una inversión inédita de millones de pesos (…)”, dijo.

Asimismo, expone que siguen atendiendo los 115 centros de salud que se deben concluir durante este año con una inversión de mil 400 millones de pesos.

De esa forma pide a los medios de comunicación que le pregunten sobre el tema electoral en marzo y al ser cuestionado sobre si desea participar en el gabinete de Sheinbaum Pardo en caso de ganar la presidencia de México respondió que no es momento aún y que “hay que esperar, yo no aspiro a cargos, no me muevo por cargos”.

¿El informe de gobierno de Cuitláhuac García será en Perote?

En otro tema, el mandatario Cuitláhuac García Jiménez confirma que el quinto informe de labores se realizará en la Fortaleza de San Carlos en el municipio de Perote.

Asimismo, anuncia que trabajarán en la elaboración de un proyecto para la rehabilitación de la segunda etapa de este edificio y que se hará con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

En conferencia de prensa señala que, aunque es posible que no les dé tiempo de llevar a cabo esta segunda etapa, pretenden dejar el proyecto ejecutivo para la siguiente administración.

“Vamos a hacer un estudio con el INAH para hacer el proyecto de rehabilitación de la segunda etapa. No sé si nos dé tiempo, pero al menos entregar el proyecto ya aprobado por el INAH porque como es una cuestión de investigación y de que nos autoricen ciertos procedimientos, no es ir a repellar con mezcla y darle para adelante, hay que hacerlo de acuerdo a las disposiciones que tiene el INAH para reconstruir”, aclara.

Cuitláhuac García Jiménez agrega que con lo que ya se hizo se quiere darle difusión porque Perote requiere de activación económica y tiene esa fortaleza única en el país por lo que decidió que se realice en este sitio.

“Modifiqué mi decisión de hacer el informe en otro lado, estaba pensando en Catemaco, pero ya cambié porque cuando fui la gente al caminar me decía ‘no se olvide de Perote, ayúdenos’, como diciendo ‘ayúdenos a que haya más eventos como este’ como el evento enorme que se hizo con el Colegio Militar”, apuntó.

¿CECAN será ampliado?

El gobernador de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez dio a conocer también que el Centro Estatal de Cancerología (Cecan) “Doctor Miguel Dorantes Mesa” será ampliado para contener dos nuevos aceleradores lineales para el tratamiento contra el cáncer.

“Ya adquirimos porque ya se licitaron y ya hubo dos empresas ganadoras al menos dos aceleradores lineales que son para el tratamiento de cáncer y se van a instalar aquí en el Cecan”.

El gobernador de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez dio a conocer también que el Centro Estatal de Cancerología (Cecan) “Doctor Miguel Dorantes Mesa” será ampliado / Foto ilustrativa: Archivo | OEM

Expone que al ser instrumentos y aparatos muy costosos y de un manejo muy delicado se tiene que construir un espacio con los requisitos que marcan las autoridades competentes en estos equipos “que tratan el cáncer a través de radiaciones, por eso son carísimos, pero el espacio donde se colocan también tiene ciertos requerimientos”.

Dijo que la construcción de la cámara que contendrá estos equipos es especial, por lo que se tuvo que aprobar la ampliación del nosocomio.

Así, contestó al diputado local del PRI, Marlon Ramírez Marín, quien denunció que en bodegas de la Secretaría de Salud hay medicamento caduco y calificó estos señalamientos como ocurrencias, además de que le volvió a recomendar presentar las denuncias correspondientes.

“No voy a estar pudiendo aclarar cada vez que el diputado Marlon, con todo respeto, tiene alguna ocurrencia para atacar a nuestro gobierno. Si él tiene las pruebas que las muestre y ponga la denuncia que él considere”.

Agrega que personajes como el diputado “ya no tienen otra cosa que hacer” porque insistió en que dejaron el sistema de Salud en Veracruz en ruinas, “pobrecitos, imagínense este ya no tienen otra cosa que hacer, dejaron en ruinas el sistema de salud; él pertenece al PRI, no sé cuántos años nos gobernaron y dejaron en ruinas el sistema de salud”.