Rechaza Manuel Huerta que se use aparato de Estado para apoyar a "corcholatas"

El delegado del Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, criticó que se haga uso del aparato de Estado para apoyar a los posibles candidatos de Morena a la presidencia de la República. En entrevista, desde Poza Rica, indicó que a la gente ya no se le puede engañar y saben bien quiénes y cómo buscan promoverse.

"Con lo que no estamos de acuerdo es cuando se regresa a las viejas prácticas, al aparato de Estado, a la cargada, a que lleguen vestidos del mismo color como si fueran uniformados, que se usen los métodos que ya conocen, el aparato de Estado piensa que son dueños de los demás y los quieren obligar, llevar, los visten, los sientas, les dicen que aplaudan, que chiflen, les dicen: con este no te juntes", dijo.

Afirmó estar de acuerdo con las visitas que realizaron la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, al estado de Veracruz porque necesitan darse a conocer entre la población.

Local Veracruz respalda a Claudia y Rocío para encabezar la continuidad de la 4T: Gómez Cazarín

"La gente está viendo, yo ya no me atrevo a decir nada porque piensan que les estoy tirando, pero al contrario, qué bueno que viene Claudia, que viene Adán, son gente de criterio, la misma Rocío (Nahle García) debe saber qué está pasando, ni modo que no vean", expresó.

Aseguró, además, que nadie puede saber qué pasará y quién será finalmente la persona seleccionada para representar al partido en las urnas.

"Qué bueno que hay democracia, eso es lo fundamental, yo hablé que dos distintivos de la cuarta transformación es la democracia y la honestidad, son los dos distintivos nuestros, que bueno que se aireen, que todo mundo los escuche, los vea. No hay Mesías, no hay dedazo, no hay cargada, cuando el aparato se usa para querer provocar una cargada nadie puede decir que es fulano, es sutano, nadie puede saber lo que va a pasar, ni que fueran Dios", expresó.

Manifestó que los funcionarios que están en búsqueda de la candidatura necesitan darse a conocer, pero sin hacer uso del aparato de Estado.

Vuelve a leer: ¿Por qué Claudia Sheinbaum está en Veracruz? Te contamos [Video]

"El pueblo apenas los está conociendo, yo nada más veo cómo suben espectaculares, pintan bardas, pero el pueblo no los conoce, que se pongan a trabajar, que los conozca el pueblo, que no se metan en más problemas, hasta a mí me andan acusando de actos anticipados de campaña porque vengo a decirle a la gente sobre los programas, pero en estos tres meses hemos recibido más de 15 mil llamadas de la gente para atender, no se trata de hacer retórica y demagogia", comentó.

Finalmente reiteró que él aparecerá en la encuesta de Morena para la candidatura a la gubernatura de Veracruz, "yo estoy más allá de eso, lo que he dicho es que quieran o no voy a estar en la encuesta".