Impulsará Monreal el Código Penal Único para evitar abusos contra ciudadanos

Veracruz, Ver.- Desde el Senado de la República se pretende sacar adelante un Código Penal Único a fin de evitar que en los estados como Veracruz existan abusos bajo figuras como ultrajes a la autoridad y delitos contra las instituciones de seguridad pública, advierte el presidente de la Junta de Coordinación Política en la cámara alta del Congreso de la Unión, Ricardo Monreal Ávila.

En entrevista explica que luego del Código Civil Único que se aprobó en el senado por unanimidad y que ahora se encuentra en la Cámara de Diputados, hará un planteamiento para que también se pueda crear el Código Penal Único.

¿En qué consiste el Código Penal Único?

Con esto, asegura que los Congresos de los estados no se verán atentados a legislar bajo figuras jurídicas perniciosas que actúan como instrumentos de abuso contra los ciudadanos, como en Veracruz con el delito contra las instituciones de seguridad pública que se sustituyó cuando se derogo el de ultrajes a la autoridad.

“Estoy enterado de cómo se intenta con esta actitud gatopardistas dejar la misma figura jurídica cambiada de nombre para afectar a los ciudadanos, creo que son figuras perniciosas que no deben existir en ninguna legislación, uno de los planteamientos que haré es que impulsemos un Código Penal Único para que en los estados no se abuse de crear tipos penales que afecten a la sociedad, esta semana aprobamos un Código Único en materia Civil y Familiar por unanimidad por eso sí creo que podemos crear el Código Penal Único para que el Congreso Local no se vea tentado a legislar sobre este tipo de figuras jurídicas perniciosas y que actúan como instrumentos abusivos contra los ciudadanos”, expone.

Advierte que esta figura que se aplica en el estado se combatirá en la Suprema Corte y solicitará que sea derogada.

“No lo merece Veracruz, no lo merece ningún ciudadano de Veracruz”, reitera.

En su visita por Veracruz, Monreal Ávila sostuvo una reunión con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial.