Las pintas no faltaron: afectaciones dejan otro gasto a negocios de Xalapa

Tras el paso de la marcha del 8 de marzo por el Día Internacional de las Mujeres, el comerciante Julio Paredes expuso su molestia por las pintas realizadas a su fachada. Dice que ahora deberá desembolsar recursos que no tiene para limpiar el local que renta y agrega, “apoyo a las mujeres en sus demandas, pero a los pequeños negocios como yo, sí nos afectan porque ahora debo pagar una cantidad alta para realizar la limpieza de mi establecimiento”.

Ahora hay que gastar en pintura para el local, explica. “Yo rento el local y debo pagar a tiempo, lo que significa que vamos al día y ahora hay que costear estos desperfectos; yo apoyo la causa de las mujeres, porque son justas, pero los daños que nos ocasionan sí nos afectan”, dijo.

¿Qué afectaciones presentó su local tras la marcha del 8M?

Su local cercano a la zona del parque Juárez resultó rayado durante el paso marcha feminista en Xalapa “y pues no lo podemos dejar así, tenemos que absorber los gastos de mantenimiento del local que rentamos y nos duele porque ahora el negocio no está boyante, por eso me preocupa este nuevo gasto”.

En su caso también resultó un poco dañada su cortina “es algo que no estaba contemplado".

Explica que su negocio es una cafetería y en estos meses han subsistido a las bajas ventas, "por eso esto se sale del presupuesto que ya teníamos para la semana”.

Su local cercano a la zona del parque Juárez resultó rayado durante el paso marcha feminista en Xalapa | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

“Es lamentable que nadie nos apoye ahora para reparar los daños, la autoridad nos pidió que cerramos el negocio para evitar daños graves, pero tampoco contábamos que nos iban a rayar tanto el local que rentamos para el comercio. ojalá y nos apoyaran o cuando haya este tipo de protestas, pues pongan más seguridad para evitar daños a los locales y casas, pero creo que no se puede hacer mucho”.