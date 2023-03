Yuriana Barrientos lucha día a día por dignificar a mujeres empresarias

Ser mujer y empresaria significa caminar una vía difícil y con innumerables complicaciones, expone la vicepresidenta de Mujeres Empresarias, de la Canaco-Xalapa, Yuriana Barrientos Alarcón.

Y es que, asegura que aunque en la actualidad hay una mayor apertura para este sector sí hace falta un mayor apoyo gubernamental para que más mujeres inicien los innumerables proyectos que tienen en la bolsa, pero que no tienen recursos para comenzar.

¿Cómo llegó Yuriana Barrientos al rubro empresarial?

Como casi todas las mujeres que se inician en el sector empresarial, recuerda, que ella lo hizo por necesidad; “fue un momento crucial en mi vida en la que tenía que emprender para crearse un patrimonio y tuve que luchar por años para enfrentar cada obstáculo que encontré en el camino”.

Empresaria en el ramo de los productos de limpieza, desde hace 20 años, Yuriana Barrientos ha forjado una empresa exitosa en el ramo que le permitió salir adelante en un momento complicado de su vida.

La necesidad económica y las situaciones negativas personales dan fortaleza para seguir adelante, “puedes estar deshecha pero te levantas y es que las mujeres tenemos el gen de potenciarse cuando enfrentamos situaciones que buscan tirarnos, solitas nos levantamos porque somos muy fuertes para soportar el dolor”.

Todas las mujeres, entre ellas, las empresarias deben salir a la calle a buscar proveedores, atender compradores y llevar las finanzas de un negocio, pero al llegar a su casa también deben resolver todas las situaciones familiares y domésticas, “nunca paramos y eso es algo que nadie entiende”.

Ejemplifica que los varones salen a trabajar igual que una mujer, pero no asumen la responsabilidad de atender las cuestiones que implica un hogar, “en eso nosotras somos más responsables y asumimos ese compromiso”.

En el caso de las mujeres que salen a trabajar, agregó, pero al regresar a casa sigue la “chamba”, y para los hombres eso no es así, lo cual todavía son cosas que hay que cambiar para que las cosas sean más parejas en la sociedad mexicana.

La empresaria xalapeña expone que las mujeres siempre han sido grandes trabajadoras, “las que se quedan o se quedaban en casa tenían un trabajo interminable y que poco se reconoce”.

¿Cómo se enfrenta al trabajo como como empresaria?

Resalta que cuando se es empresaria hay que trabajar doble, “como guerrera a conquistar el mundo, atender el recursos humano que tienes con tu equipo de trabajo, tus clientes y proveedores y de ahí van a asumir tu responsabilidad como mujer y como ama de casa, eso es un tema que hay que darle todo su valor para la sociedad”.

Como vicepresidenta de las Mujeres Empresarias, de la Canaco-Xalapa, explica que ahora tiene el gran gusto de conocer a las nuevas generaciones de mujeres jóvenes que tienen grandes proyectos de emprendimiento vía las redes sociales y que requieren de apoyo para poner en marcha sus proyectos.

En la actualidad, comenta que las mujeres que buscan emprender dan mucha confianza, “porque sus proyectos están bien planificados, pero insisto en que les falta que les den apoyos”.

En ese sentido, comenta que para acceder a un crédito financiero hay apertura, a las mujeres se les exigen los mismos requisitos que un hombre, que es tener un historial crediticio y cumplir con la documentación que te piden, creo que hay piso parejo en ese sentido.

Sin embargo, comenta que hace falta más apoyo gubernamental, “hay muchas mujeres con numerosas ideas en la bolsa, con muchos proyectos, pero cómo los empiezan si no tienen la capacitación, no saben por dónde ir y no tienen los recursos para iniciarse en este camino.