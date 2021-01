Mejora la justicia laboral en Veracruz: Cuitláhuac

Córdoba, Ver.- Tendrá la ciudad de los "30 caballeros" uno de los 11 centros de conciliación respecto a los temas laborales y con esto se pretende que los índices de atención en temas de las demandas hacia empresas o empleadores de trabajo se agilicen, así lo dio a conocer el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez a través de una rueda de prensa donde estuvo presente la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján.

Pánuco, Tuxpan, Poza Rica, Martínez de la Torre, Xalapa, Córdoba, Boca del Río, San Andrés Tuxtla, Cosamaloapan, Acayucan y Coatzacoalcos serán los lugares destinados para que estos 11 centros de conciliación empiecen a laborar en materia de trabajo a partir del 01 de octubre del presente año.

Asimismo otro objetivo de este programa será tener la democracia laboral, pues se busca que a través de representantes elegidos por los mismos empleados se de resolución y exista participación de ellos.

En conferencia de prensa realizada en esta ciudad, el Gobernador fue cuestionado sobre lo dicho por el alcalde de Orizaba, Igor Fidel Rojí López, quien expuso comprará dosis de la vacuna Covid-19 para apoyar a los grupos más vulnerables de ese municipio.

“Debería de tener contacto con la farmacéutica, arbitrariamente algunos países empezaron a recibir las dosis porque pagaron con anticipación, es de recordar que en la República Mexicana para este primer trimestres del año se tendrán 14 millones de dosis”.

Pidió a los alcaldes no mentir sobre este tema pues no se impedirá la compra, sin embargo, se pide se contacten con las farmacéuticas distribuidoras de la vacuna contra el coronavirus así como presentar ante ellos las especificaciones de cuantas vacunas serán requeridas pues no todos los municipios cuentan con contratos.

Hizo hincapié en las declaraciones que realizó Hugo López-Gatell Ramírez, titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, la noche del jueves con respecto al tema de la compra de vacunas, “si creamos sectores de la población y vamos protegiendo de forma ordenada la mortalidad caerá de acuerdo a los científicos hasta en un 80% pero si se tiene una desorganización podrá afectarse a sectores que lo requieran”.

Abierto al diálogo, el Gobernador del Estado respondió temas en materia de inversión para la zona centro de Veracruz y abundó que se tendrá una inversión pública de aproximadamente 5 millones de pesos y que al finalizarse las etapas de vacunación contra el Covid-19 se verá más a fondo esta situación.

Ejemplifica que se apoyarán de los deportes como el beisbol y futbol para realizar una reactivación económica en la región, “estamos proyectando es una estrategia de creación de comercios pequeños alrededor de los estadios, esto tendrá impacto en regiones beisboleras como Córdoba”.

Cuestionado sobre el tema de la aeropista Juan Antonio Perdomo Díaz aclaró que es tema de un particular debido a la imposición de un amparo que no ha permitido se avance en el tema.

Por su parte Alcalde Luján, señaló que con este proyecto de los Centros Conciliadores, se darán mejores condiciones de empleo para los veracruzanos; estos centros formarán parte del nuevo modelo de justicia, democracia y libertad sindical en el estado.

Argumentó que al menos el 80 por ciento de los conflictos laborales serán resueltos en estos 11 centros y aunque aún no sé tienen como tal las direcciones de estos lugares, con el tiempo se irán dando a conocer pues se pretende que de 4 años que tarda un proceso de resolución en materia laboral como lo son las denuncias, este trámite pueda resumirse quizá a días y en dado caso de no llegar a acuerdos se dará el caso a los Tribunales del Estado.

Cabe hacer mención que el Poder Legislativo ya está trabajando en mejorar las reformas laborales para este 2021.