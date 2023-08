Solicita Sectur federal a países no generalizar sus alertas de viaje

Veracruz, Ver.- Con la finalidad de no afectar la actividad turística de México, el secretario de Turismo federal, Miguel Torruco Marqués solicitó a varios países no generalizar sus alertas de viaje ante la inseguridad que se registra en algunas zonas del país.

Indicó que pidió a los gobiernos de Alemania, Inglaterra, Estados Unidos y Canadá que focalicen sus alertas de viaje cuando hay ciudades que llevan el nombre del estado.

“Hemos estado con las secretarías de Estado allá en Reino Unido, en Washington también, en Alemania, y les hemos pedido que focalicen sus alertas, que no las generalicen, sobre todo cuando hay ciudades que llevan el mismo nombre del estado, no generalizar, hasta les he comentado que con eso seguiremos trabajando, hoy en día por el incremento que se ha tenido en inversión extranjera”, reveló.

¿Qué opina Miguel Torruco Marqués sobre lo ocurrido en Poza Rica?

En entrevista celebrada tras dar el banderazo a la ampliación de una ruta del Turibus que ADO Mobility opera en la zona conurbada, lamentó el hallazgo de cuerpos cercenados, embalados y congelados en Poza Rica, sin embargo, afirmó que el gabinete de seguridad ya trabaja en el tema.

Reconoce que son hechos que no se pueden soslayar, pero también afirma que hay situaciones positivas que merecen ser resaltadas.

"Muy desafortunado el tema, pero hablemos de lo positivo, de las inversiones; el año pasado captamos 28 mil 16 millones de dólares, 14 por ciento más que en el 2019; la inversión extranjera, 245 por ciento más que el año pasado; vamos por buen camino y se sigue consolidando la Guardia Nacional", declara el funcionario.

Descarta que este tipo de actos afecten la imagen de Veracruz y del país, pues las estadísticas revelan que continúa incrementando las divisas y las inversiones.

Programa México de Colores

Finalmente y cuestionado sobre la participación de la Secretaría de Turismo en la reactivación del centro de Veracruz, Torruco Marqués anuncia la implementación del Programa México de Colores, el cual intervendrá en Pueblos Mágicos.

En cada pueblo se llevará a cabo la transformación de 140 fachadas y se crearán 20 murales artísticos en cada uno.

El secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués dio el banderazo de salida del nuevo circuito turístico del Turibus “Veracruz - Marina, Armada de México” | Foto: Raúl Solis | Diario de Xalapa

Señaló que a partir de noviembre se lanzará la convocatoria de los Barrios Mágicos para poder incrementarlos.

Destacó que en la primera etapa, como es un programa nuevo, les solicitó a todos los gobernadores su voto de confianza designando que barrios de la entidad pueden aspirar.

Menciona que el año entrante otros pueblos mágicos podrán tener la oportunidad de ingresar a este programa.