Milo Vela ya tiene canción: Vivir Quintana honra a periodista veracruzano

La cantautora Vivir Quintana dio a conocer “El Corrido de Milo Vela”, tema que aborda el asesinato del periodista veracruzano cometido en 2011 junto a su esposa y su hijo. “En un país donde se le canta a los que violentan y silencian, creamos un antinarcocorrido para darle vuelta a la historia de siempre”, señaló la artista.

La autora de “Canción sin miedo”, destacó que con el anticorrido del periodista Miguel Ángel López Velasco se busca que, en lugar de glorificar a los criminales, se rinda homenaje a los verdaderos héroes heroínas: las y los periodistas asesinados por buscar la verdad.

Te puede interesar: Tribunal de Los Pueblos analiza asesinato de periodista veracruzano "Milo Vera"

El tema ya está disponible en las plataformas digitales y fue presentado en el marco de la audiencia que el Tribunal de los Pueblos sobre el Asesinato de Periodistas llevó a cabo en México y en la que se aborda el caso emblemático de López Velasco.

“Se alborotaron las aguas del puerto de Veracruz, una noticia macabra pintó de rojo su azul. Fue en junio 20 del 11, se que te acuerdas bien tú”, dice la canción. “López Velasco apellido, Miguel Ángel fue de nombre, aquel gran comunicante que se marchó con honores pero su vida arrancaron junto a dos de sus amores”, añade.

En la letra de la canción, Vivir Quintana recuerda que en México el oficio del periodismo es considerado como de alto riesgo y que para cualquier periodista la vida es peligrosa cuando se buscan verdades. Además, en el video, realizado en colaboración con Reporteros sin Fronteras se pueden apreciar los rostros de Rubén Espinoza, Anabel Flores, Moisés Sánchez, Regina Martínez, todos ellos asesinados en Veracruz.

“Sigue la pluma encendida, de Milo, Gabo y Yolanda, a la verdad no se mata aunque le arranquen palabras. ¿Dónde estará la justicia? ¿Dónde el gobierno no manda? Hay almas que no se apagan, aunque las quieran callar, hay de las que son eternas aunque se las trague el mar, como las de MiloVela que alumbran la libertad”, concluye el anticorrido.