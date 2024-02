¿No has formalizado tu empresa? Sedecop puede ayudarte, van consejos

Por desconocimiento y por creer que formalizar su empresa es complicado es que muchos emprendedores se quedan en la informalidad, expone Adrián Eligio González Santiago, capacitador de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (Sedecop).

Entrevistado previo a la capacitación dirigida a mini, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), el especialista señala que su experiencia le indica que muchos emprendedores no se quieren formalizar porque consideran que es “difícil y que deberán pagar más impuestos”, cuando no es así, porque hay formas y deducciones para pagar solo por los remanentes. “De eso es que muchos no tienen los conocimientos”.

Local Necesario impulsar las Pymes para hacer frente al nearshoring: José Urreta

Consejos para formalizar los emprendimientos

Precisa que las personas que decidan emprender un negocio deben saber que pueden pagar impuestos solo cuando hay remanentes y esa es una de las funciones de la Sedecop en las asesorías, informarles de sus opciones para ser formales.

González Santiago expuso que son varios los programas de apoyo que tiene la Sedecop, a través de la Dirección de Promoción a Emprendedores y Mipymes. Uno de esos es “Listos para comercializar” por medio del cual se brindan apoyos para elaborar el diseño del logo corporativo, estudio de contenido nutrimental y diseño de embalaje.

Resalta que al recibir la capacitación y apoyos necesarios para estos programas, los emprendedores y microempresarios acceden a segmentos y nichos de mercado de mayor valor agregado.

Dijo que los negocios que cumplan los requisitos podrán obtener el subsidio total de estos beneficios y la asesoría gratuita a las personas interesadas en dar a conocer su producto, identificando sus necesidades. Este programa, explica, ofrece un mayor énfasis en atender a mujeres y emprendedores de municipios y zonas con mayor rezago.

Son varios los programas de apoyo que tiene la Sedecop | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Subraya que todos los subsidios y apoyos son al 100 por ciento por lo tanto no tienen que pagar nada. Tras la publicación de las convocatorias en las que el requisito principal para acceder a los programas es que se trate de empresas formales.

Lo que se busca es consolidar los proyectos que ya están avanzados. Las que están dadas de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dijo.

Todos los subsidios y apoyos son al 100 por ciento por lo tanto no tienen que pagar nada | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Mujer emprendedora

Bárbara Colmenero Cruz, emprendedora de una empresa de productos cosméticos Maba Skincare llegó a la capacitación apurada, pero con grandes ilusiones.

Cuenta que tiene más de 3 años que comenzó con sus negocios en línea en algunos locales, pero no había tenido la oportunidad de ser formal, contar con marca y cumplir con todos los requisitos para acceder a estos apoyos gubernamentales para poder seguir creciendo.

Hace algunos años ya había hecho algunos pasos ante la Sedecop para acceder a los subsidios y poder encaminar su empresa, pero tuvo líos con el nombre y el giro, pero ahora no piensa desaprovechar la oportunidad para crecer.

Bárbara Colmenero fue una de las asistentes al curso de capacitación que se ofrece a microempresas y emprendedores para acceder a los apoyos.

Ella se capacitará sobre el funcionamiento de las Pymes porque ya quiere registrar su marca de cosméticos y productos para el cuidado de la piel.

Bárbara Colmenero Cruz, emprendedora de una empresa de productos cosméticos Maba Skincare | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Como en todo inicio de negocio, tuvo líos con su socia y optó por separarse y ahora quiere seguir creciendo. A sus 28 años es totalmente optimista y acude a este curso de capacitación para lograr cumplir con todos los requisitos y obtener los recursos para que se encamine a tener una empresa exitosa.