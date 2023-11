Aspirantes a coordinador estatal deben respetar resultados: Morena

Las siete personas que aspiran a la coordinación general de Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Veracruz deberán respetar los resultados de las encuestas que se darán a conocer el próximo 10 de noviembre, aseguró el dirigente estatal de Morena, Esteban Ramírez Zepeta.

Precisó que las y los aspirantes firmaron un acuerdo en el que se comprometieron a respetar los resultados, por lo que no tendría que haber divisionismo en el partido tras darse a conocer los resultados.

El dirigente estatal minimizó los resultados de encuestas que se han dado a conocer a través de páginas y publicaciones y reiteró que hasta este momento no hay nada oficial, por lo que será hasta el viernes 10 de noviembre cuando se conozcan los resultados.

“Tal como lo ha asegurado el dirigente nacional, Mario Delgado, no hay nada oficial aún y los aspirantes a la coordinación estatal firmaron un acuerdo en el que aceptaban tanto el procedimiento como el resultado, por lo que solo estamos a la espera de la decisión que tomen las y los veracruzanos a través de la encuesta”, señaló.

Cabe destacar que el propio Mario Delgado dio a conocer que toda información que circule antes del 10 de noviembre es falsa, esto tras darse a conocer supuestos resultados en las entidades en las que habrá renovación en la gubernatura.

De la misma forma, el dirigente hizo un llamado a la unidad y se pronunció a favor de que no haya rupturas en el partido.

“Necesitamos, queremos postular cinco mujeres, entonces va a haber por lo menos dos, tres o cuatro hombres que ganando su encuesta no van a ser los coordinadores. No queremos que esa decisión vaya a provocar alguna ruptura, como lo que pasó con Mejía Berdeja en Coahuila. Queremos vacunarnos de que no haya 'Berdejazos' y por eso tiene que haber mucha claridad en la regla de género”, sostuvo.

En Veracruz son siete las personas que aspiran al cargo y cuyos nombres han sido puestos a consideración de la ciudadanía a través de encuestas de opinión. Se trata de Rocío Nahle García, Zenyazen Escobar García, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, Sergio Gutiérrez Luna, Claudia Tello Espinosa, Eric Cisneros Burgos y Citlalli Navarro del Rosario.