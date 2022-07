MC pide información sobre la deuda en Veracruz; aseguran que datos no son claros

El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Sergio Gil Rullán aseguró que la administración de Cuitláhuac García Jiménez incrementó la deuda del Estado al contratar más préstamos con intereses.

En conferencia de prensa, realizada a un costado de Palacio de Gobierno, indicó que ya solicitó a la Contraloría General del Estado, la Auditoría Superior de la Federación, el Órgano de Fiscalización Superior, la Secretaría de Finanzas y Planeación, y al propio Gobernador información precisa sobre la deuda pública.

"Vamos a llegar hasta al fondo de las finanzas públicas del estado de Veracruz y vamos a ver la realidad de todos los veracruzanos. Necesitamos la información porque no es pública para interponer las denuncias y quien tiene que hacerlo y aquí lo pedimos”, expuso.

Local ¿En dónde quedaron $7 millones? IVEA y Fiscalía deben responder a la ASF; los detalles

Refirió que, además de darle la razón a Movimiento Ciudadano, el Gobernador exhibió que el Estado cuenta con una deuda mayor a la que se pensaba.

“Él (Gobernador) acepta la deuda y la corrige, dice exactamente los montos de la deuda bancaria y saca algo nuevo que nadie sabía, que no es público y que a partir de eso haremos una investigación, nosotros dijimos 40 mil millones, él dice que son 45 mil y no está actualizado, ¿entonces los contratos ante la Secretaría de Hacienda federal?”, expresó.

Al referirse a la conferencia de prensa del pasado martes en la que el mandatario estatal explicó la deuda del Estado, Gil Rullán afirmó que no se cuenta con la información precisa de la deuda, dado que los contratos de los préstamos solicitados no son públicos.

“Felicidades al Secretario Lima por trabajar toda la madrugada para hacer una presentación que el Gobernador no supo explicar, ellos mismos se exhiben, la deuda bancaria y lo que él dice que es deuda, que no es deuda, son obligaciones”, dijo.

Aseveró que el Gobernador señaló que en su administración se redujo 11 mil millones de pesos la deuda, pero en las gráficas no se dio a conocer ningún monto de disminución | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

¿De cuánto es la deuda del estado?

Aseveró que el Gobernador señaló que en su administración se redujo 11 mil millones de pesos la deuda, pero en las gráficas que presentó no se dio a conocer ningún monto de disminución, además, de que mencionó que se pagaron 6 mil millones de pesos de las obligaciones, hecho que realizaron con un crédito.

“Cuitláhuac, no manchen, nosotros no nos llevamos así porque no lo conocemos y no lo hemos tratado, pero ante ello le volvemos a decir que nos conteste sobre la realidad de la deuda del Estado”, argumentó.

Además, puntualizó que las obligaciones no se pueden considerar como tal porque no generan intereses, "no es deuda pública y por ende no está registrada, si no, así lo estaría. Por ejemplo: si ustedes tienen una casa y sacan una hipoteca, ésa sería la deuda con el banco, eso sería lo que le tienen que pagar con intereses cada mes, y las obligaciones serían la luz, el agua, el gas, el predial, el internet”.

Dice el #Gobernador del Estado, @CuitlahuacGJ, que pagó 11 mil 718 mdp de deuda en el 2021 pero curiosamente la deuda no disminuyo en nada, ¿a dónde se fue ese dinero?#CuitlahuacElNuevoDuarte#Veracruz#Xalapa pic.twitter.com/RBeSlBF3pD — Sergio Gil Rullán (@SergioGilRu) July 21, 2022

También criticó que se haya informado que pagaron 6 mil millones de obligaciones al SAT por pasivos de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Universidad Veracruzana (UV), con la contratación de un crédito.

"Entonces agarrando un dinero que no tenía intereses y pidieron dinero con intereses para pagar ese dinero. Entonces debemos más por el simple hecho de no enfrentar el dinero como estaba", aseguró ante los reporteros y pidió al mandatario que responda por qué se usa la misma institución financiera (Banorte) para las transferencias y por qué los contratos de refinanciamiento de la deuda no son públicos, lo que impide conocer las condiciones y comisiones que se generaron por hacer esta restructuración, y los intereses que se cobrarán”, manifestó.

¿A qué instancias acudirá el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Sergio Gil Rullán?

Puntualizó que se decidió acudir a la ASF porque "no son empleados a modo" del Gobierno y porque Veracruz recibe participaciones federales, “pedir los créditos por 19 mil millones de pesos en su primer año de gestión y 21 mil millones de pesos en el segundo, cuando la Ley permite comprometer máximo el 6 % de los ingresos del Estado, es decir, alrededor de 7 mil 700 millones de pesos. Por eso queremos que nos contesten, que no se oculten en decir que no tienen por qué darnos esa información”.