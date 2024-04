Hombre agrede a su expareja en calles de Veracruz; 911 tardó en atender el caso

Veracruz, Ver.- En plena vía pública y a la luz del día, una mujer fue víctima de agresión por parte de su expareja y aunque algunas mujeres se acercaron a ayudar, los servicios de emergencia del 911 tardaron más de veinticinco minutos en responder al llamado y enviar una patrulla.

Lizbeth “N”, víctima del caso, denunció que esta es la segunda ocasión que su expareja la intenta agredir, pues las otras veces sus compañeros de trabajo han salido en su apoyo; uno de ellos fue golpeado y los elementos de la Policía no llegaron a auxiliarlo.

¿Cómo ocurrió la agresión de la mujer en Veracruz?

Relata que cerca de las 9:00 de la mañana de este miércoles 24 de abril mientras se trasladaba a su trabajo, fue abordada por el padre de sus hijas de quien ya se encuentra separada.

Presuntamente el sujeto, que trabaja como franelero sobre la avenida Independencia, trató de jalonearla, pero una adulta mayor que caminaba por la zona se detuvo a ayudarla.

El robusto hombre alegó ser pareja de la joven, pero otra mujer al ver la situación también intervino advirtiendo que llamaría al 911; el hombre se alejó del lugar bajo la advertencia de que volvería.

A pesar de la situación de riesgo, los teléfonos del 911 no estuvieron disponibles por más de 15 minutos y los elementos de la policía llegaron alrededor de las 10:00 de la mañana, es decir, pasó un lapso de entre 20 a 25 minutos para que llegaran a auxiliarla.

A pesar de la situación de riesgo, los teléfonos del 911 no estuvieron disponibles por más de 15 minutos | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

La joven mujer de 26 años comentó que desde los 14 estuvo en unión libre con el presunto agresor viviendo bajo mucha violencia hasta que decidió separarse y ahora no la deja en paz.

“No estoy tranquila, se la pasa acosándome, me viene a buscar a mi trabajo que quiere hablar conmigo, yo no tengo nada que hablar con él. Ya golpeó a mis compañeros de trabajo por celos cuando ellos solo me han defendido, no quiero perder mi trabajo y tengo mucho miedo, porque él está como franelero en esta zona y mi trabajo está en la avenida Independencia”, relató.

El caso fue atraído por la dirección del Instituto Municipal de la Mujer en Veracruz (INMUVER) a cargo de Blanca Aquino Santiago, quien se comprometió a dar seguimiento al caso y activar los protocolos de seguridad, ya que hay dos niños de por medio que también han sido víctimas de la violencia y requieren de atención psicológica.

“Tomamos conocimiento del caso, vamos a dar acompañamiento a la víctima para que haga la denuncia correspondiente y se activen los protocolos, vamos a estar dando todo el apoyo como autoridad”, puntualizó.

Durante los últimos seis años, la violencia dirigida a las mujeres en Veracruz ha registrado un incremento/ Foto ilustrativa: René Corrales | Diario de Xalapa

911 no ha respondido a otros llamados de auxilio

Cabe hacer mención que en varias ocasiones, ciudadanos han denunciado que los servicios de emergencia solicitados al 911 tardan mucho tiempo en llegar o de plano no llegan.

Uno de los casos más sonados fue el de Escarlette Yanim de 15 años, quien en junio del año pasado presentó un golpe de calor y, aunque su familia pidió una ambulancia a través del 911, nunca se atendió el reporte, porque las líneas no estaban disponibles.

La joven fue llevada desde la colonia Chiveria hasta el hospital por parte de particulares, pero al no recibir la atención inmediata, falleció minutos después.