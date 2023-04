Abogada acusa que feminismo se aprovecha para acusar a inocentes

Veracruz, Ver.- La presidenta de la Asociación Jurídica de Licenciados en Derecho, Lorena Rodríguez Díaz, advirtió de un incremento de casos de mujeres “que están aprovechado la coyuntura de la lucha feminista, para llevar a juicio a hombres que no cometieron ningún delito”.

La especialista indica que cada vez es más común ver en los juzgados a hombres acusados por violencia sexual y psicológica, sin que se aporte ningún tipo de prueba, lo que a la larga termina desechándose.

Te puede interesar: Alumnas de escuela en Boca del Río exigen expulsión de presunto acosador

Esta situación, afirma, afecta a los acusados ya que se les genera una mala imagen a pesar de que la Ley demuestre que son inocentes y en muchos de los casos se trata de señalamientos por alguna diferencia sentimental o emocional con el acusado.

Local ¿Ayudas en la crianza? Hay violencia invisible contra cuidadoras

“Las mujeres, yo no sé qué están buscando, yo creo que los tiempos están cambiando y ya están abusando demasiado, una cosas es que nos han dado una cobertura más amplia a las mujeres para que se nos reconozcan ciertas situaciones, pero eso no quiere decir que abusemos y que ahora estemos aprovechando una apertura de género para abusar de los hombres”, revela.

De la misma manera, la abogada Lorena Rodríguez reporta un aumento de casos de supuesta falta de pagos de pensiones alimenticias, donde en este año ha llevado alrededor de 10 casos, en donde a los hombres se les demanda pensión alimenticia a través de dos demandas en diferentes juzgados, algo que no es legal y que puede ser sancionado como fraude procesal.

La litigante, asegura que, en las denuncias por acoso o violencia de género que ha llevado en el presente año ha demostrado en 40 casos la responsabilidad de los acusados y en un tercio de las denuncias se comprueba que no tuvo ninguna responsabilidad.

“A mí me ha tocado 60 asuntos sobre acoso sexual y de esos 60 puedo decir que que 20 han sido falsos… Otra cuestión es en el tema de la pensión alimenticio, ahí tengo varios casos en donde están duplicando las demanda, meten en dos juzgados el oficio y terminan cobrando doble, de estos tengo como 10 casos ahorita”, refiere la abogada.

Lee más: ¡Libres y Voladoras! Feministas de Papantla se unieron al 8M

Lorena Rodríguez Díaz refiere que esta situación se debe en parte a desconocimiento de las consecuencias legales que se pueden tener, por parte de las mujeres que inventan alguna acusación, y en otros es un comportamiento con saña.

“Definitivamente es algo emocional y psicológico, entiendo que existen asuntos en donde hubo acoso o abuso erótico sexual, pero si eso llega a ocurrir que no me vengan con que no quise denunciar y me da miedo, porque yo fui la primera que denunció abuso sexual y abuso erótico sexual de un funcionario de la Cruz Roja, y todo mundo me criticó en ese momento”, finalizó la especialista en materia de Derecho.