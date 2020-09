Mujeres exigen aborto legal, seguro y gratuito

Xalapa, Ver.- Feministas veracruzanas realizaron una marcha del Teatro del Estado hacia la plaza Lerdo, en el centro de Xalapa, como parte del Día de Acción Global por un Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Mujeres, en su mayoría jóvenes, portaban vestimenta negra con un paliacate verde y durante su marcha lanzaron consignas contra los gobiernos que han imposibilitado la interrupción legal del embarazo.

La marcha fue custodiada por elementos antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes evitaron que algunos edificios públicos y privados fueran grafiteados con consignas alusivas al movimiento.

La dependencia informó al respecto: “La Secretaría de Seguridad Pública mantendrá un operativo para resguardar el orden, la integridad física de la ciudadanía y protección del patrimonio en Xalapa para garantizar que las manifestaciones por parte de las organizaciones se realicen dentro del respeto a los derechos humanos y apego a la ley”. Se dio a conocer que cien elementos formaron parte de este operativo.

En la Catedral Metropolitana de Xalapa y el Templo Expiatorio Sagrado Corazón de Jesús, conocida como la iglesia de Beaterio, esperaron feligreses identificados con blusas blancas y pañuelos azules, para exponer su postura contra el aborto.

Hermana, escucha, también esta es tu lucha; y la culpa no era mía ni donde estaba ni dónde vestía; ni una más, ni una más, ni una mexicana más; me cuidan mis amigas, no los policías

Eran algunas de las consignas que las jóvenes, mujeres embarazadas y algunas otras con sus hijos en brazos o de la mano, gritaron una y otra vez durante la marcha denominada Marea verde.

Al pasar por las calles del centro de la cuidad hubo personas que mostraron su apoyo al movimiento haciendo sonar los cláxones de sus automóviles, mientras que otras personas permanecían a la expectativa o grababan con sus teléfonos celulares.

Al pasar por la plaza Zaragoza, una trabajadora de un restaurante mostró en una hoja la frase: “La maternidad, será deseada o no será, estoy con ustedes”, lo que provocó ovaciones de las manifestantes.

Previamente, pasado el mediodía, otro grupo de mujeres cerraron el viaducto y colocaron una lona con la leyenda "28S Aborto legal, seguro y gratuito ¡ya!".

A esa hora algunos edificios como la Torre de la Secretaría de Seguridad Pública y el café La Parroquia ya habían sido blindados por elementos de la SSP ante posibles disturbios.

MAREA VERDE EN EL PUERTO

También con una marcha que concluyó con un platón en el zócalo de la ciudad de Veracruz, feministas demandaron la despenalización del aborto y la posibilidad de darle a las mujeres la elección de decidir sobre su cuerpo.

Los colectivos Brujas del Mar y Mujeres Feministas del Puerto recolectaron firmas para apoyar la campaña de la Red Nacional Feminista que pretende enviarlas al senado para reforzar la petición de despenalizar el aborto a nivel país, ya que tanto en Oaxaca como en la Ciudad de México ya se dieron los primeros pasos al hacerlo legal.

Con vestimenta en colores negros y verde el grupo de mujeres se congregó en el Tranvía del Recuerdo para recorrer las calles del primer cuadro de la ciudad y pedir porque la mujer tenga derecho de elegir sobre su cuerpo por encima de los intereses religioso.

Posteriormente se plantaron en el zócalo de la ciudad donde lanzaron consignas contra el gobierno y grupos que se oponen a que la mujer tenga acceso al aborto legal y seguro.

Por la mañana la Colectiva Colmena Verde, en colaboración con el movimiento Marea Verde Veracruz-Boca del Río, se sumaron a las acciones con la pinta de un mensaje en favor de la despenalización del aborto sobre el camellón de la avenida José Martí.

“Todas Unidas x Nuestros Derechos #28SVeracruz” y “En mi cuerpo yo decido”, son los mensajes que fueron pintados en el muro de contención del camellón central del cruce de José Martí y la calle Gabriel Garzón Cossa.

