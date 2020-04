Multas y hasta cárcel a quien arriesgue niños ante el coronavirus

Córdoba, Ver.- Más de 30 padres de familia son reportados diariamente por parte de la Procuraduría municipal para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF de Córdoba, a quienes se les hace un llamado de atención por exponer a sus hijos o algún menor de edad ante el Covid-19, dijo Omar Contreras Guzmán, titular del área.

Precisó que no aplican multas por desacato, únicamente realizan las denuncias pertinentes que, de acuerdo con jueces de primera instancia, puede ejercerse una pena pecuniaria de 59 mil pesos, o bien una pena corporal de cuatro a siete años de prisión.

Señaló que ante esta situación de desacato, las denuncias telefónicas han incrementado en 80%, por lo que pidió la comprensión de la ciudadanía, pues se está tratando de dar la atención a cada uno de los reportes en la ciudad, sin embargo, es importante que los padres de familia tomen conciencia de la magnitud del problema, ya que esto no es un juego.

Indicó que se han recorrido parques y espacios públicos en coordinación con direcciones como Educación y Deportes del Ayuntamiento, Policía Municipal, detectando que los padres de familia siguen sin acatar las recomendaciones, encontrando a adolescentes jugando en colonias o fraccionamientos como Cañaveral, Arboledas, La Luz Palotal, El Bosque, Buena Vista, Santa Margarita y Vista Hermosa.

Desafortunadamente no hacen caso, no toman las medidas necesarias de esta pandemia, hay que recordar que estamos en fase 3, y hay un protocolo de seguridad que seguir, la intención como Sistema Municipal es salvaguardar la vida de los menores y que no se propague el virus a personas vulnerables

A los padres de familia que se encuentran desobedeciendo las indicaciones se les hace el levantamiento de datos, ya que si vuelven a reincidir es cuando las autoridades del DIF de Córdoba hacen la denuncia ante la Fiscalía. Hasta el momento no hay reincidentes.