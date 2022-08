Multihomicidio de Boca del Río por tema familiar: Cuitláhuac García

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez confirmó que por el multihomicidio registrado el pasado 3 de julio en el municipio de Boca del Río se fortaleció la línea de investigación relacionada con el tema familiar y por la cual se detuvo a Yesenia “N”, a quien se le señala como presunta autora intelectual del crimen.

En conferencia de prensa, refirió que de las tres líneas de investigación que se abrieron para dar con los responsables de estos hechos, dos quedaron eliminadas y se fortaleció la línea que tiene que ver con el entorno familiar de quienes perdieron la vida.

Puntualizó que por estos hechos se tiene abierta otra orden de aprehensión, aunque no dio detalles de la misma.

“Fue una investigación ardua, que no se litigó en medios, la Fiscalía prefiere establecer caminos de eficacia, aunque en los medios se fueron con todo, aquí (en conferencia de prensa) me preguntaron y les dije que la ciudadanía de Boca del Río debe estar tranquila porque sabíamos que una de las líneas de investigación se relacionaba con la familia”, expuso.

¿Quién es Yesenia "N", presunta autora intelectual del multihomicidio en Boca del Río?

Indicó que la mujer detenida es hija del propietario de la cadena de carnicerías que operaban en varios mercados del Puerto de Veracruz y Boca del Río.

“Es triste, es lamentable, el presidente de la República hoy hizo referencia a este multihomicidio, se da un avance tremendo con la detención de la presunta autora intelectual, se tienen indicios claros de las motivaciones que se dieron”, expresó.

Lo anterior, dijo, es muestra de la pérdida de valores familiares, por lo que consideró que se debe impulsar la convivencia familiar, recuperar los valores de los pueblos originarios y los temas culturales.

Consideró que actualmente se debe reforzar el tema de los valores en las familias, a fin de que el objetivo principal no sea acumular dinero, “que no sea el móvil de nuestra vida acumular dinero, vean a lo que lleva esta familia que no la pasaba mal porque hicieron público muchos miembros de la familia el cómo vivían y no la pasaban mal, pero suceden estas cosas”.

Yesenia “N” es hija del propietario de la cadena de carnicerías quien fue una de las víctimas del multihomicidio perpetrado el pasado 3 de julio en la ciudad de Boca del Río | Foto: Cortesía | Twitter @JorgeFaibre

Aseguró que algunos adversarios utilizaron el tema para atacar a su administración, “esta es la circunstancia, se genera una pérdida de valores que debemos ir recuperando con otras estrategias, por eso estamos impulsando la convivencia familiar, estamos buscando recuperar los valores de los temas originarios, tenemos que generar una evolución de la conciencia”.

Finalmente, agradeció la colaboración de las autoridades de Durango y Coahuila por darle seguimiento al caso y adelantó que las investigaciones continuarán hasta que el Juez emita el fallo correspondiente y los hechos queden completamente claros.

¿Cuándo fue detenida Yesenia "N"?

Yesenia “N” fue detenida ayer martes en el estado de Durango, y trasladada por carretera hacia el municipio de Veracruz por ser acusada dentro del proceso penal 679/2022 de presuntamente ser la autora intelectual de su familia que vivía en la colonia Primero de Mayo en el municipio de Boca del Río, hechos que se registraron en julio pasado.

La detenida es acusada por presuntamente ser la autora intelectual de sus padres y otros cinco integrantes de la familia, entre ellos, un menor de edad.