No se debe olvidar el sentido de la posada; pide Diócesis de Veracruz

Veracruz, Ver.- La Iglesia católica hace un llamado a la ciudadanía a no olvidar el sentido religioso que tienen las posadas porque no son solo fiesta y diversión sino el anuncio del nacimiento de Jesucristo.

Previo a la homilía de este domingo el vocero de la Diócesis de Veracruz, Aurelio Mojica Limón, recordó que esta época es muy bonita, de encuentro familiar, pero no se debe olvidar la celebración del nacimiento del salvador.

Aclaró que las posadas, que dieron inició este sábado 16 de diciembre, son la remembranza del andar de María y José que tocan de puerta en puerta para pedir posada porque iba a nacer el hijo de Dios.

Manifestó que hoy en día, las posadas se quedan en una celebración humana de diversión, distracción y hasta de vicio, donde ya ni siquiera hay cánticos ni se recrean los peregrinos, quedándose en lo festivo.

“La posada se ha quedado en una celebración meramente humana, de diversión, de distracción, ya no se canta como se cantaba, no están los peregrinos, se queda en lo festivo y ese no es su sentido”, expone.

Insistió en que la gente debe recuperar la espiritualidad propia y no dejarse llevar por la publicidad y el consumismo que arrojan estas fechas donde piden comprar y comprar.

“Hay que recuperar la espiritualidad propia que nos lleva a esa preparación interior, no quedarnos con lo exterior, de comprar y comprar, consumir, de ponerse cosas sino sobre todo llevar esa espiritualidad de disposición del corazón para recibir a Jesús que viene a salvarnos, debe de ser una preparación interior y no quedarnos solo con el exterior”, expuso.

En otro tema el prelado comentó que la misa de noche buena será presidida por el obispo de la Diócesis, Carlos Briseño Arch en horario de 20:00 horas y para navidad las celebraciones religiosas serán a las 11:00, 12:00 y 13:00 horas y por la tarde de 18:00 y 19:00.