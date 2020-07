Negocios venden menos licor, carnes y cigarrillos

IXTACZOQUITLÁN, Ver.- Pan, arroz, pastas, frijol, frutas y verduras son algunos de los productos más consumidos dentro de los hogares cordobeses, pues con la pandemia del coronavirus el recorte de empleo en las familias, el encierro social y la ansiedad hacen que estas mercancías suban sus ventas en las pequeñas tiendas de abarrotes.

Los productos básicos como jitomate, cebolla, papa, calabaza y frutas como plátano, mango, manzana, piña, melón, sandía han elevado sus ventas por su precio accesible o su facilidad para cocinar. Sin embargo, también hay productos que han bajado su venta, como las carnes rojas (res y puerco), bebidas alcohólicas de todo tipo, cigarros, así como también las frituras como papas o cacahuates.

En entrevista con Arlette, encargada de la tienda de abarrotes “Plaza Fundadores” de Ixtaczoquitlán, comentó que el arroz, frijol, azúcar, pastas para sopa y pañales individuales son los que más consumen. “Veo que es lo que la gente se lleva de más, frijol y arroz, son los que llegan a sacar de dos o tres bolsas, pues es lo más barato para ellos, no sabemos cómo esté su economía; nosotros no hemos cerrado, pero sí llevamos las medidas de sanidad necesarias, estamos en el centro del municipio, si cerrábamos iba a perjudicar a muchas familias”. Enrique Alvarado, líder tablajero del mercado Revolución, dijo que las ventas de la carne de res o cerdo han bajado, pues la gente se inclina por comprar cosas más accesibles, aunado a esto los cercos sanitarios y los imperfectos que tiene el zoco hace que la gente asista menos. “La gente mayor y las amas de casa son las que más vienen, pero ahora con la pandemia pues a los adultos no los dejan salir y sin escuelas las madres no tienen con quién dejar a sus hijos, no los exponen, inclusive también la venta de pollo ha ido bajando”, señaló.

Los precios de estos productos no han sido elevados: el kilo de bistec de puerco está en 100 pesos, la costilla en 80 pesos; en 90 la costilla de res; el kilo de bistec oscila entre 120 a 130 pesos.

El ama de casa Rufina Hernández, dijo que “si llego a comprar pollo, ya sea pierna, pechuga o muslo, lo hago en diversas formas y con poca grasa, pues mi suegra no come: voy variando con las verduras, pero el huevo, frijol, leche, pan y arroz no pueden faltar en mi despensa porque son baratos”, concluyó.