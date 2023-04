Niega gobernador que muerte de mujer en Perote sea feminicidio; "medios mienten"

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez afirmó que habrá justicia en el caso del feminicidio de la enfermera del CECAN, Yarazeth Zepeta García y aclaró que la muerte de una mujer María José "N" en Perote, fue por la ingesta de raticida y que los medios de comunicación quieren mentir porque les gusta que haya "muertes" al señalar que se trató de otro feminicidio.

En el caso de Perote, en conferencia de prensa, el mandatario estatal explicó que la mujer ingirió veneno y fue llevada al hospital pero sin signos de golpes, luego de que dijera que perdió la vida a causa de la violencia que presuntamente sufrió por parte de su pareja.

"Fue llevada en una intención de salvarle la vida por la ingesta de veneno, entonces ya algunos medios por buscar, que les gusta que haya muertes, quieren estas ocho columnas y quieren que haya muertes. Pero al menos saquen la verdad, no mientan".

Insistió en que hay medios de comunicación que "mienten descaradamente" con la intención de atacar a su gobierno de la "cuarta transformación".

"Tienen ganas de mentir, ellos mienten descaradamente, que se conozca que les gusta mentir, no sé que intención tiene, y se demostró (...) Es con la intención de atacar la Cuarta Transformación", dijo al referirse una vez más que hubo medios que no hablaron de los golpes que supuestamente el ex secretario de Gobierno, Rogelio N, habría propinado a su pareja.

"Aquí quien piense agredir a una mujer que no le crea a estos medios mentirosos que se van a salir con la suya, quien agrede a una mujer enfrentará la justicia, que no se olvide que quienes los va a investigar es una mujer que está comprometida con las mujeres y estos casos los toma personalmente".

García Jiménez también señaló que la pena, en estos casos, será impuesta por una órgano autónomo que está presidida por una mujer en el Poder Judicial.

"Que no se atreven a agredir a mujeres porque en Veracruz no hay impunidad. Ya eso ya se acabó, no va a haber impunidad para que quede claro a los machistas que no vamos a permitir que esto siga ocurriendo", abundó.