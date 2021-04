Niños y niñas piensan en suicidio, ante violencia emocional

Orizaba, Ver.- Alejandra Alicia Padilla Garza, presidente de la organización "Rizpa, Nunca más sola", dijo que apoyan con talleres de valores a 20 niños de la colonia El Espinal, quienes enfrentan violencia emocional y en algunos casos física. Entre los que atienden hay casos de niños que dicen "se quieren morir".

Reconoció que la situación de los menores de edad es complicada porque depende de sus padres, ven que el niño presenta violencia física, pero el papá y el infante no saben ni qué decir más que: "me caí"; pero saben que sufre daño emocional porque tiembla; “lo detectamos por rasgos y señales”, refirió.

“La violencia que viven es emocional y física, debido a que la mamá está alterada, igual el papá y se desquitan con los niños, entonces ahorita están en un entorno encerrado y es mucho el daño emocional”, añadió.

Entre los que atienden, señaló, hay casos de niños que manifiestan querer morir. “Llega el momento de tanto aguantar y aguantar, que después llegan los malos pensamientos y es inevitable que digan: si papá o mamá no me quieren, me voy”, resaltó.

Indicó que la violencia puede ser la causa de la ola de desapariciones o pérdida de niños. “Normalmente se van con otra familia o se van con otro niño, porque no aguantan estar en su casa, y luego los encuentran en otro lugar”.

Por otra parte, al referirse a los procesos para levantar denuncia por violencia de género, señaló que éstos siguen lentos. “Todo es vía telefónica, el acompañamiento a las fiscalías y demás sigue restringido, es con lo que estamos lidiando, porque no nos dan un seguimiento. Las mujeres que han sufrido violencia y deciden que se levante un acta hacen todo procedimiento, pero vuelven con el agresor, entonces a las fiscalías les da flojera atender ese tipo de situaciones; eso es algo con lo que es difícil de lidiar", concluyó.