No es un tema de género, dice Cuitláhuac sobre quema de figura de presidenta de la SCJN

Xalapa, Ver.-"Yo no vi eso", expresó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez al ser cuestionado sobre la quema que se hizo de una figura de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nacional (SCJN) Norma Piña, en la concentración convocada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador del pasado sábado en Ciudad de México.

"No, pero yo no vi eso, yo estuve ahí, yo creo que el tema es diferente, no tiene que ver con la ministra, como lo ha manifestado el presidente de la República, en algunas decisiones de la Suprema Corte diferimos, es bueno diferir, pero se acatan (...) No sé si sea cierto, pero lo que sí sé es que hay un descontento de la gente por las decisiones de la Suprema Corte", dijo este lunes en conferencia de prensa.

Te puede interesar: “Marcha por la Justicia” fue la primera en llegar al Zócalo de la CDMX

El mandatario estatal explicó que no lo anterior no es con que sea una mujer, aunque haya quien quiera que se vea de esa forma.

"Se acatan, claro que sí tenemos que decirlo, no tiene nada que ver con que sea una mujer, no es un tema de género, (...) la diferencia con la Suprema Corte es por los criterios que utilizan para hacer sus determinaciones".

Local Destaca gobernador de Veracruz decomiso de dosis de droga

Dijo que incluso cuando estuvo Arturo Zaldívar al frente de la SCJN también expresó algunas diferencias con las determinaciones que se hicieron.

“No es un tema de género, la diferencia con la Suprema Corte es por los criterios que utiliza para hacer determinaciones, independientemente de que podemos diferir, es la Suprema Corte por lo tanto son inatacables, es decir, se acatan y no hay recurso que valga para variar el sentido de la sentencia”.

Te puede interesar: ¿Estará el presidente AMLO hoy en Veracruz?, lo que sabemos

Remarca que hay inconformidad incluso de la población por las decisiones de la SCJN, porque ampararon a la esposa de Genera García Luna para que pudiera seguir manejando sus cuentas, “apoco la opinión pública no está en contra de eso, de que a un presunto delincuente la Suprema determine que se les devuelva el dinero”, cuestionó.