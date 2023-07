Ambientalistas de Lázaro Cárdenas temen por su seguridad

A ocho días de mantener un campamento para evitar que talen más árboles en la avenida Lázaro Cárdenas, ambientalistas y vecinos señalaron que permanecerán en el sitio y que siguen esperando a que algún representante de la autoridad acuda para buscar una solución sustentable al tema de la movilidad en la ciudad.

Demandan que se replantee el proyecto de construcción del paso vehicular en la zona, “porque un paso a desnivel no resolverá los problemas viales de Xalapa, el plan es un fracaso”.

¿Por qué ambientalistas tienen miedo?

En conferencia de prensa en la zona del plantón, advirtieron que temen por su seguridad porque de forma constante pasan a grabarlos y tomarles fotografías; “seguimos esperando que se presente alguna autoridad a dialogar, porque al final del día no es un berrinche, sino que se exigen un replanteamiento de la obra para que sea adecuado a un plan sostenible y sustentable y no tenemos ningún interés partidista”.

Aquí los vecinos y ambientalistas no están en contra de la obra pública, “pero en este caso no se buscó beneficiar a la ciudadanía y al medio ambiente”.

El asesor legal, Ricardo Alarcón, expuso durante su explicación que las mismas autoridades han aceptado que se contemplaba otra obra pero era muy cara, “esto lo sustentan las declaraciones del gobernador Cuitláhuac García quien dijo que se buscó una solución a corto plazo y antes de que se vaya”.

Agrega que esas declaraciones muestran que sí había posibilidad de hacer una obra de otra índole enfocada en las necesidades de la ciudad, pero simplemente por un tema político, por intereses o simplemente por quedar bien porque es una de sus últimas obras, pero justamente tenía que apresurarse, por lo que nuestro punto medular es que se debe hablar de un replanteamiento a un un proyecto sustentable”.

Remarcaron que esta protesta no detiene la vialidad en la zona, porque se mantiene de forma regular aun cuando se tiene bloqueado el carril interior de una parte de esta avenida.

Resaltaron que si se replantea la obra adelante, pero tendrá que estar enfocada en la sostenibilidad, “desde el primer día del plantón que fue el martes por la mañana se espera a que venga un representante de las autoridades estatal o municipal. ¿En qué momento vendrán a dialogar?

Precisaron que no hay disposición a dialogar, no han creado ningún canal de comunicación. “Aquí no ha venido nadie a buscar una solución e instamos al gobernador Cuitláhuac García a que venga algún represente para hablar con los ciudadanos”, dijo el representante legal.

Las personas que ofrecieron una conferencia de prensa ayer en la zona del camellón en Lázaro Cárdenas advirtieron que temen por su seguridad porque llegan personas drogadas y sospechosas, “pero no nos espantan, por lo que nos mantendremos aquí hasta que haya una respuesta”.

Exigieron que por seguridad los medios de comunicación no den a conocer su identidad, “porque algunos ya lo hicieron y los hacemos responsables de lo que nos suceda”.

¿Por qué era necesaria una consulta ciudadana?

Como parte de sus dichos, comentaron que desde el primer día de la protesta exigieron que se haga una consulta ciudadana informada y seguirá exigiendo para que se realice, “creemos que eso detonó el ecocidio”.

Agradecieron a los ciudadanos que los ha estado apoyando su movimiento de ciudadanos, “es una resistencia y queremos resguardar la madera para que se done a artistas xalapeños para que hagan sus obras, porque nos han comentado que la madera es especial para elaborar guitarras, entonces no queremos que se vaya a Michoacán, sino que se quede en Xalapa”.