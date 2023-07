Tras amparo, empresa comienza a retirar maquinaria de obra en Lázaro Cárdenas

Derivado del amparo que la justifica federal concedió a la organización Pro Ambiental Xalapa para detener la obra de construcción del paso superior vehicular en la avenida Lázaro Cárdenas, la empresa responsable del proyecto decidió retirar maquinaria que se encontraba en la zona.

Pese a que la empresa se ha negado a recibir la notificación del juez federal que otorgó el amparo, este sábado algunas de las actividades que se estaban realizando en el lugar fueron detenidas.

Local Semarnat sí aprobó obra de Lázaro Cárdenas; ¿qué argumentó?





Aunque a la avenida sí llegaron trabajadores, éstos realizan acciones de limpieza o retiro de ramas y troncos de los árboles que fueron derribados por el inicio de la obra.

Aunque se cuente con este amparo, el campamento que fue instalado desde el pasado lunes por la noche en la avenida con el objetivo de evitar la tala de árboles, se mantendrá.

Los ciudadanos y activistas que se encuentran en la zona aseguran que no se retirarán hasta que la obra no sea detenida de manera definitiva.

La recepción de firmas continúa, por lo que se hace el llamado a la población para que quienes se encuentren a favor de la protesta se acerquen.

De acuerdo con Rafael Bravo Araujo, representante de Regalemos un Paraizoo, se están analizando las acciones legales que proceden tras haber obtenido el amparo y ante la negativa de la empresa.

“No se han dejado notificar, pero seguimos trabajando en el área legal ante esta omisión, es algo que la ciudadanía no está pasando por alto, a pesar de que no recibieron la notificación sólo se han visto trabajadores en el sitio, pero no hay alguna acción u obra dentro de la zona, retiraron maquinaria y algunas cosas, aunque nosotros no quitaremos el dedo del renglón”, expuso.

Un juez federal otorgó la suspensión provisional de la obra, tras la solicitud de amparo que presentó la organización Pro Ambiental Xalapa, misma que incluyó al menos 300 firmas de ciudadanos que apoyaron esta solicitud.

De acuerdo con el incidente de suspensión 711/2020-I-B, la suspensión provisional se concedió para el efecto de que “las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan”.

Lo anterior, con el objetivo de que las autoridades “de inmediato realicen las acciones pertinentes para no continuar con la construcción del paso superior vehicular, así como se abstengan de talar, derribar o remover más árboles o cualquier flora que se encuentre en el camellón ubicado sobre la avenida Lázaro Cárdenas, entre la calle Ismael Cristein y Joaquín Ramírez Cabañas”.

Local Afirma gobernador que hay simuladores ambientales con fines políticos





Conforme a la resolución, si bien hasta el momento no existe prueba científica en el expediente sobre el impacto ambiental de la tala y remoción de los árboles, “lo cierto es que es innegable que ello se traducirá en un impacto negativo para la ciudad y sobre todo para los vecinos de la zona, ya que la vegetación ayuda a la captación de agua y producción de oxígeno, contribuye a evitar la erosión del suelo y a disminuir los escurrimientos e inundaciones, capturan y almacenan dióxido de carbono con lo que coadyuvan a mitigar el cambio climático”.

Asimismo, el documento señala que “La reducción de áreas verdes en las zonas urbanas, como Xalapa, limita la capacidad de enfriamiento natural por medio de la evaporización y la sombra proporcionada por los árboles”.

El pasado 9 de julio, ciudadanos xalapeños reunieron firmas que fueron presentadas la semana pasada ante un juez federal como parte de la solicitud de este amparo colectivo con el que se buscó frenar la obra.

A la cita acudieron más de 300 ciudadanos, quienes firmaron con el objetivo de que dichas rúbricas fueran entregadas a las autoridades federales, a las cuales, además, se les explicó que las autoridades no han entregado información relacionada con el proyecto.