Nos dan agua que apesta, denuncian consumidores

VERACRUZ, Ver.- En cuatro años de prestar servicios en los municipios de Veracruz y Medellín, el Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (Grupo MAS) acumula quejas de usuarios por mala calidad del agua, costos excesivos, fugas de aguas negras y potable, así como diversos abusos en contra de los usuarios.

Pedro Castillo Segovia, usuario de la colonia Río Medio, es uno de los tantos afectados e inconformes por el mal servicio que ofrece la empresa concesionaria de los servicios de agua potable en la ciudad de Veracruz.

Afirma que la calidad del servicio de agua potable que recibe en su domicilio comenzó a decaer desde que se extinguió el Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano y se concesionó su función a la empresa privada.

En su caso, afirmó que casi de forma permanente en su domicilio recibe agua potable de mala calidad, sucia y con un olor extraño, que debe de consumir para sus actividades cotidianas debido a que no tiene otra alternativa.

Otra queja tiene que ver con los cobros, ya que estos aumentaron en su servicio de facturación, alrededor de 60 por ciento, en comparación con lo que pagaba hasta antes de que ingresara la empresa, filial de Odebrecht Ambiental, la gigante brasileña envuelta en el escándalo de corrupción que involucra a varios gobiernos de América Latina, incluido el de México.

"El servicio era más estable, el servicio es pésimo, de mala calidad, los drenajes no están funcionando como debieran estar funcionando, el agua sale bastante turbia, en mal estado, los precios han aumentado, el cobro, yo considero que un 60 por ciento más el cobro del agua”, declaró Pedro Castillo Segovia, usuario de la colonia Río Medio.

QUIEREN FUERA A EMPRESA

Diversas agrupaciones civiles de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, integradas por vecinos de colonias y fraccionamientos, han promovido quejas en contra de Grupo MAS ante diversas autoridades.

El Movimiento Civil Independiente afirma haber presentado más de mil quejas por el mal servicio de la concesionaria ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Las quejas han sido acompañadas de manifestaciones públicas que se han realizado en diversas ocasiones, para exigir a las autoridades municipales a dar por concluido el contrato.

Marco Antonio Moncayo Parra, presidente del Movimiento Renovador Democrático, indicó que su agrupación ha presentado al menos 500 quejas ante la Profeco y el Instituto Municipal del Agua –órgano regulador de los servicios de agua potable y alcantarillado-, sobre el mal servicio de Grupo MAS.

El activista aseveró que las quejas son suficientes para que el contrato a Grupo MAS sea suspendido, sin embargo, autoridades municipales mantienen una protección en contra de dicha empresa que hacen suponer en una complicidad.

Se tiene que ir porque no ha cumplido… El ayuntamiento se basa en que se trata de un contrato otorgado por el gobierno pasado, pero no se fija de las afectaciones que hay a los usuarios, hay argumentos suficientes.

De acuerdo con Moncayo Parra, el resultado del mal servicio es notorio en colonias de la zona norte, centro y norponiente de la ciudad, en donde el agua potable llega a las casas con un mal olor, turbia o con exceso de cloro.

Otro problema son las tarifas, ya que estas son excesivas cuando se prometió que serían más accesibles para los usuarios.

No solo eso, afirmó que el criterio de cobro es arbitrario, ya que se exige el pago con base a los metros cuadrados de la construcción, es decir, del tamaño de la vivienda del usuario, pero no de los litros consumidos.

Otros de los estragos son notorios en calles de la ciudad, en donde es constante ver las fugas de aguas negras o agua potable, incluso socavones y hundimientos en zonas como el centro de la ciudad o el mercado.

Nos dan un agua apestosa o llena de cloro, no llevan bien el control de las plantas potabilizadoras para darnos un buen servicio, además de darnos lo que quieren, cuando hace cuatro años nos decían que esto iba a bajar la tarifa, cuando estas han incrementado 600 por ciento.

Los abusos de grupo MAS se mantienen en esta época de pandemia, pues no solo no perdonó a los usuarios que se vieron con problemas para pagar, sino que presionó y hostigó para que estos cubrieran las tarifas a pesar de no tener dinero.

En algunos casos con el corte total del suministro, en otros tapando los drenajes, afectando a los usuarios.

Moncayo Parra reiteró el llamado a las autoridades para revocar el título de concesión al Grupo MAS, empresa que, afirma, no ha cumplido con lo que se suponía que haría, dar un servicio de calidad a los usuarios.