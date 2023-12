¡Harto de insultos! Alcalde exige a SIOP no ser indiferente ante caos vial

“Ya me harté de que me mienten la madre por una obra que no es del Ayuntamiento. Hoy se atrevieron a aventar a mi auto una botella de agua”, así respondió el alcalde Ricardo Ahued a las quejas por el caos vial provocado por una obra que se realiza en la avenida Lázaro Cárdenas, en la zona de Plaza Ánimas y que corresponde a la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP).

Exhortó a esa dependencia a no ser indiferente y le exija a la empresa a cumplir, porque tienen máquinas abandonadas y tienen un tiradero de material que ya ocasionó el enfado de la gente.

Desgraciadamente esta obra del gobierno del estado tiene un atraso por lo que instó a la SIOP a ejercer su derecho con la empresa para que cumpla, “porque primero durante el Buen Fin dejaron un carril y hoy es un desastre. Por la mañana me querían tomar la avenida”.

"Me da mucha pena porque con obras así traicionan al gobernador y al Ayuntamiento por lo que hay que apretarlos porque están quedando mal al hacer una obra mal hecha”.

Ricardo Ahued resaltó que ha recibido insultos por un tramo que no le corresponde, “de hecho es zona federal, por lo que esperamos que la SCT nos libere ese tramo para poder invertir recursos para atender el pavimento y contribuir, pero no es área que ahora me corresponda”.

Lo lastimoso, según sus palabras, es que tenga que recibir "mentadas de madre" por una obra que es del gobierno estatal, “es necesario que pongan en orden al constructor para eso son las fianzas y los tiempos y si no puede pues de plano que se le audite. Porque hay un tramo abandonado donde dejaron escombro tirado”.

Serio y un tanto harto, afirmó que como alcalde de Xalapa acepta las críticas, “pero que me mientan la madre por terceros ya también basta, porque no pueden traicionar al ejecutivo del estado, ni de un gobierno con empresas de esa calidad, no la conozco y tal vez estoy siendo agresivo, pero se tuvo que poner una patrulla de Tránsito para agilizar porque ha habido gente que se cae en la banqueta en la esquina de Las Ánimas y en la parte de enfrente tienen tiempo haciendo una banquetita y no la pueden terminar”.

Resaltó que este gobierno estatal ha hecho mucha obra y Xalapa lo agradece, en colectores pluviales y obras importantes, “estamos muy agradecidos con el gobernador Cuitláhuac García, pero en este caso que no le fallen al ejecutivo con una obra de SIOP porque la gente todos los días nos está insultando por una empresa que hace las cosas con los pies”.

Agregó que la gente está contenta porque hay obra pública, “pero tenemos que tener empresas responsables y todos estamos sujetos a cumplir con nuestros compromisos”.

En el Ayuntamiento también tuvieron que aceptar que se hizo una obra mal con CMAS, “porque tardó más de cuenta y para recompensar a las familias se pavimentó, porque lo importante es no ser indiferente”.

Subrayó que no se puede ser palero de las empresas. Dijo que se agradece que se trate de resolver el caos vial en Xalapa, con ampliación de carriles, puentes y obras alternativas, pero hay que recordar que la ciudad recibe más del doble de vehículos que no son de aquí. Vienen de los municipios aledaños a trabajar o de visita y eso realmente es difícil, pero se trabaja para resolver ese tema. “Se invierte en obras que mitiguen ese caos, pero con orden”.

El alcalde xalapeño resaltó que este año Xalapa hizo una cantidad de obra pública histórica y que esos números los dará en su informe de labores el día 21.