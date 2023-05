Falta de planeación y comunicación de obras generan caos vehicular: Canaco

El presidente de Canaco Xalapa, Carlos Arturo Luna Gómez señaló que la falta de planeación y comunicación de obras generan caos vehicular porque no se informa a la población sobre las acciones que se realizan y no pueden organizar su día, ya que las acciones de mantenimiento les roban una o dos horas por el tráfico.

En entrevista consideró que se requiere que las administraciones estatales y municipales administren de manera adecuada las obras de infraestructura que están llevando a cabo en la ciudad.

Afirmó que las obras son necesarias las obras que se están llevando a cabo porque desde hace varios años no se invertía en materia de infraestructura.

¿Qué otros sectores de Xalapa se ven afectados por las obras?

Sin embargo, consideró que se debe pensar que Xalapa es una ciudad metropolitana, por lo que se tiene que pensar en un desarrollo regional.

"En cuanto se inician las obras se hacen las afectaciones, ya no son las mismas ventas, todavía no tenemos estimado de la baja de ventas, pero recordemos que son ocho meses que va a estar esa magna obra que se está realizando", expuso.

Recordó que la afectación se genera porque en la ciudad no existen vías alternas que generen una vinculación con los municipios aledaños.

"En Xalapa no existen vías alternas, no hay algo que te pueda sacar de Xalapa, por otro lado, la otra única vía se está trabajando en este momento que es Arco Sur y no hay manera de salir", expresó.

Manifestó que al no haber una correcta planeación no existe una comunicación directa con la población, por lo que algunos trabajadores tardan una o dos horas en el tráfico para poder llegar a su fuente de empleo.

"Hay afectaciones laborales, hay afectaciones en la productividad de las personas, hay mucho tiempo que se pierde, entonces el poder conocer las obras con antelación permite planear tu vida en razón de ello", comentó.