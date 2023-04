"Xalapa va a cambiar"; Ricardo Ahued pide paciencia por obras

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil afirmó que los baches también generan traslados más largos, accidentes e indemnizaciones por llantas ponchadas por lo que era necesario realizar las pavimentaciones de Rébsamen y Circuito Presidentes, aunque generen molestias.

"Todas las obras y más estás de pavimentación (genera molestias), quiero decir que los baches también generan traslado, accidentes, indemnizaciones por llantas ponchadas".

Dijo que con las lluvias esas avenidas tuvieron daños y constantemente se tiene que hacer bacheo lo que provoca una inversión que no resuelve el problema.

"Por eso se decidió que el dinero que pagan de impuestos, invertirlo en obras que generan ciertas incomodidades, pero rogamos paciencia porque Xalapa va a cambiar, de todas maneras, esas zonas tenían 40 o 50 años de haber sido construidas y ya necesitábamos ponerles concreto".

¿En qué otras avenidas de Xalapa realizarán obras de pavimentación?

El presidente municipal dijo que se trabajará también en la pavimentación de Arco Sur, Ruiz Cortines, la etapa que necesita concreto a la altura del Centro de Alta Especialidad (CAE) hacia San Bruno.

“Son obras que se tienen que hacer, imagínense, tenemos 82 obras en CMAS en construcción ahorita, en zonas y colonias que sí generan molestia, pero se va a acabar la contaminación, se va a dar factibilidad, se cambia la red de agua, el colector pluvial, el drenaje sanitario”.

Consideró que, si no se atienden las peticiones de la población, no tendrían sentido las audiencias ciudadanas y todas las solicitudes de la ciudadanía “y decir, no hago nada porque genero molestias, se tiene que hacer porque es un acto obligatorio y para es el dinero que nos llega para hacer las obras de modernización, reposición y equipamiento”.