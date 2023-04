Reclama CMIC poca asignación de obras; "hay muchas para foráneos"

En el estado de Veracruz han sido muy poca las obras que se ha dado a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), y aunque se ha dado a empresas veracruzanas muchas son de nueva creación que no están bien establecidas y que dejan mucha obra "tirada", lo que ha generado molestias en el gremio.

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Xalapa, Gonzalo Pardo Ramos, pidió a la administración estatal seguir el ejemplo de Xalapa que no pide "moches", pues esas malas prácticas provocan obras inconclusas.

"No ha habido esa reciprocidad a nivel estatal, ni federal, en el estado, y las cuatro cámaras, porque somos cuatro en el estado, y coincidimos", dijo.

¿Quiénes son los más afectados por las malas obras?

Sostuvo que el tema de los "moches" les afecta porque a veces no alcanza para terminar las obras y muchas empresas no aguantan darlo y hacerlas con la calidad necesaria por lo que se tienen obras inconclusas.

"¿Y qué pasa?, que uno como usuario padece las malas carreteras, los malos caminos, las malas obras, obras que cuestan más, tienen que contratar al final a otra empresa y por eso ojalá todos sigan el ejemplo de don Ricardo (Ahued)", aseguró.

Así, hizo un llamado para que los gobierno estatal y federal se fijen en el sector pues en la CMIC el 85 por ciento son micro, pequeñas y medianas empresas con lo que se puede detonar la economía.

"Lamentablemente las obras grandes ahorita se les están dando a empresas de fuera, subcontratan y esa inversión se queda aquí, pero la utilidad se la llevan a otros estados o dejan la obra tirada y al rato a quién le reclamas. Es lo que tenemos en la CMIC, nosotros somos xalapeños y aquí vamos a vivir toda la vida como el alcalde y por eso realmente estamos haciendo ese pacto de sumarnos por Xalapa, por nuestra capital".

Refirió que en la CMIC han buscado ser tomados en cuenta, participan en las licitaciones, pero en estos años no han logrado ser beneficiados.

"No lo hablo como empresa particular, lo hablo como representante de este gremio, la mayoría es de lo que se está quejando, que licitan y licitan y la verdad es que no son considerados, eso repercute mucho y lo peor es que como usuarios vemos que las obras no son realmente las que uno consideraría, se ve el pésimo estado de las carreteras, iluminación, mantenimiento y conservación".