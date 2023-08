“Le pueden tocar a cualquiera”: gobernador sobre operativos de seguridad

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez negó que haya persecución política y abuso por parte de las corporaciones de seguridad al explicar que los operativos que se realizan en la entidad le pueden tocar a cualquiera.

¿Qué dijo Cuitláhuac García sobre la detención de Manuel Velasco?

El mandatario estatal fue cuestionado sobre lo dado a conocer por el aspirante a coordinador de la defensa de la cuarta transformación, Manuel Velasco Coello, de que fue detenido por elementos de la policía estatal, durante su reciente gira por Coatzacoalcos, lo mismo que el dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Federico Salomón en Xalapa.

“Pudo haber sido cualquiera, estamos haciendo revisiones de vehículos que pudieran ser sospechosos porque los delincuentes están tratando de mimetizarse con vehículos de gente que tiene dinero y hay momentos delicados”.

Dijo que él buscó a Manuel Velasco para ofrecerle una disculpa y aclaró que no se actuó como algunos medios quisieron señalar al exagerar la nota de que se le “encañonó”.

“No fue así, primero se detuvo a su acompañamiento y se hizo apegado al protocolo, claro que, al ser una persona relevante, yo le aplaudo que no fue prepotente ni hizo mayor situación porque me lo mandó a decir; el hecho es relevante sin duda alguna, no lo negamos, pudiera que en algunas cosas fuera diferente, pero le reconozco esa actitud que no anda de prepotente, ahora hay aliados de la 4T que asumen lo que se promueve en la 4T”, abundó.

Insistió en que las revisiones se están haciendo en todo el estado y no solo en Poza Rica ante los hechos recientes.

“Tenemos que estar patrullando las calles, pendientes, ahora los delincuentes se tratan de mimetizar, utilizan bajo perfil, se suben en coches de último modelo, tratan de simular que tienen un nivel económico así y lo tenemos detectado”.

Por ello dijo que tienen detectado que usan ciertos vehículos y cuando se observa que actúan de manera evasiva, se hace una revisión “normal”.

Cuitláhuac García Jiménez negó que haya persecución política y abuso por parte de las corporaciones de seguridad | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

“Yo he sido como cuatro veces detenido por la Guardia Nacional, se me empareja una patrulla, prende la sirena y yo instruyo a orillarse y atender, nada de la prepotencia, nada de que ‘aquí vengo yo y nadie me va a detener’, somos funcionarios públicos y debemos atender las medidas de seguridad incluso yo mismo”.

El mandatario estatal dijo que eso le ha ocurrido en Veracruz y la Ciudad de México y remarcó que a él le conviene que haya ese tipo de operativos puesto que se trata de la seguridad de la población.

¿Qué sucedió con el caso de Rogelio “N”?

Sobre Rogelio “N”, el mandatario estatal dijo que ex secretario de Gobierno sigue vinculado a proceso y se cambió la medida cautelar a arraigo domiciliario con algunas restricciones, por lo que dijo que sigue reconociendo la labor de la Fiscalía General del Estado.

Este viernes logrará la prisión domiciliaria Rogelio "N" | Foto: Jesús Escamiroza/Diario de Xalapa

“Yo sigo reconociendo la labor de la Fiscalía General del Estado por proteger a una mujer, vuelvo a insistir que, en el caso de Rogelio "N", lo que se está haciendo es proteger los derechos de una mujer que fue agredida y golpeada por él”.