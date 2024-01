Aprueban OPLE coaliciones Fuerza y corazón por Veracruz y Sigamos haciendo historia en Veracruz

Xalapa, Ver.- El Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) aprueba por unanimidad las solicitudes de registro de los convenios de coalición, rumbo a la gubernatura del estado, presentados por los partidos políticos PAN, PRI y PRD (Fuerza y corazón por Veracruz) y Morena, Partido Verde, PT y Fuerza por México, (Sigamos haciendo historia en Veracruz).

En sesión extraordinaria de hoy, la consejera presidenta del OPLE en la entidad, Marisol Alicia Delgadillo Morales, sostuvo que "las coaliciones representan el derecho que tienen las organizaciones políticas que están legalmente constituidas conforme a la Constitución federal y las leyes generales de la materia y demás disposiciones aplicable con el objetivo de unir fuerzas políticas para la obtención de votos en las elecciones".

En el caso de Veracruz, agrega, la jornada electoral se desarrollará el próximo 2 de junio de este año.

Además, destaca que las solicitudes de registro de las alianzas antes citadas se formalizaron el 30 de diciembre de 2023, en el caso de "Fuerza y corazón por Veracruz" y el 31 de diciembre de 2023, en lo que se refiere a "Sigamos haciendo historia en Veracruz", es decir, en tiempo y forma, antes del 2 de enero de este año, dentro del proceso electoral local ordinario 2023-2024.

Al respecto, Gabriel Onésimo Zuñiga Obando, representante de Morena, manifieta que los partidos integrantes de "Siganos haciendo historia en Veracruz" han unido fuerzas para ofertar a los más de 8 millones de veracruzanos una opción política que continúe con la transformación.

También señala que se mantienen a la altura de las necesidades que tiene Veracruz y que por ello continuarán con el legado de no mentir, no robar y no traicionar.

Mientras tanto, el representante del PRI, Silvio Lagos Galindo, destaca que Fuerza y corazón por Veracruz" no solo es una coalición electoral, sino una alianza que pretende transformar la vida social y económica con el afán de regresar la estabilidad y la tranquilidad a cada uno de los hogares de los veracruzanos.

Además, dijo que el proyecto contará con propuestas serias y constructivas que fortalezcan la fe de los veracruzanos para un Veracruz mejor.

Aprueban presidencia y consejerías en los 30 distritos electorales

Durante la sesión también se aprobó por unanimidad el proyecto de acuerdo del Consejo General del OPLE por el que se designa a la Presidencia, Consejerías Electorales, Secretaria, Vocalía de Organización Electoral y Vocalía de Capacitación Electoral en los 30 Consejos Distritales para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023 2024.

Sin embargo, hubo algunas críticas porque se detectó que no todas las propuestas destacan como los mejores perfiles, pues se expuso que hay quienes carecen de liderazgo, habilidades de trabajo en equipo y experiencia de vida electoral.

Asimismo, se realizó la presentación del informe semanal del monitoreo a los medios informativos del Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024, del periodo del 24 al 31 de diciembre del año 2023, además de la presentación del informe mensual del monitoreo a los medios informativos del Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024, del periodo del 13 al 31 de diciembre del año 2023.