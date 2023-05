ISSSTE en Veracruz: Pacientes reportan fallas y escasez de medicamentos

Veracruz, Ver.- En el Hospital de Alta Especialidad del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), ubicado en la avenida Salvador Díaz Mirón de la ciudad de Veracruz, pacientes y sus familiares deben enfrentar diversas carencias y afectaciones, que no solo generan molestias, sino que se traducen en una mala atención.

De acuerdo con testimonios recogidos en el nosocomio, los desperfectos en elevadores, la falta de sistema para solicitar citas, así como la carencia de medicamentos y hasta de especialistas, han generado complicaciones en la atención.

¿Qué fallas técnicas tiene Hospital del ISSSTE en el puerto de Veracruz?

Y es que de acuerdo con entrevistados desde hace al menos cuatro días, los elevadores ubicados en el Hospital del ISSSTE presentan desperfectos que impiden su funcionamiento, algo que se pudo constatar al menos hasta el miércoles 26 de abril.

Se suma la larga espera para acceder a una consulta, debido a que la "falta de sistema" en la red interna, impide realizar este proceso. Justamente, esta situación ha atrasado que pacientes sean asignados con un especialista, así como el atraso en la toma de pruebas y la entrega de diagnósticos.

Gilberto Arroyo, paciente por un problema cardíaco comparte su experiencia, pues señala que desde el lunes y hasta este miércoles tuvo que subir escaleras porque no todos los elevadores funcionan. Lo anterior significa un malestar para el derechohabiente, dado que enfrenta un problema de corazón.

Del mismo modo, señala que debido a la falta de medicamentos ha tenido que asumir la compra de medicina, para no suspender su tratamiento. En total, de hasta cerca de 5 mil pesos por los medicamentos que no le pueden suministrar. "Tengo rato que no tengo medicamentos, los medicamentos más caros no los están dando, este me vale mil 500, y no hay, el otro que es para la próstata tampoco hay y vale 3 mil 500, y no te lo reponen, lo tiene que comprar uno como puede", dice.

Don Carlos es otro derechohabiente que pasa por una situación similar, ya que no ha encontrado en la farmacia del ISSSTE medicamentos controlados para problema de columna que presenta.

Pero no solo es el medicamento, asegura que desde enero espera la atención con el traumatólogo, ya que desde hace seis meses el médico que lo atendía se jubiló y no le ha sido asignado alguno. "Ante todo lo que me falta es el medicamento y ahora que hay un problema que no hay sistema, que quiere decir que para las citas se aglomera mucho el paciente para poder sacar cita, y hay un solo módulo porque no funciona el sistema", dice.

Por su parte, Elsa Bríos señala que las carencias en el Hospital del ISSSTE de Díaz Mirón, son un acto poco humano por parte de la institución. Y es que la mujer afirma que desde hace cinco días espera los resultados de una tomografía de su esposo con cáncer, ya que la falta de sistema no solo afecta la asignación de consultas o citas, también retrasa la programación de estudios clínicos y su diagnóstico.

La mujer insistió en que en el Hospital Regional del ISSSTE de Veracruz se incurre en un trato deshumanizado, al no poder brindar un servicio de calidad y con sentido de urgencia para emergencias como la de su esposo, en una enfermedad que es mortal y que no recibe la atención debida.

"Mucho retraso, por ejemplo, no hubo sistema o no hay sistema, ya tiene rato y con el hecho de que no hay sistema se atrasan las tomografías, se atrasa la atención, se atrasa todo, entonces, es verdaderamente complicado y deshumanizado que en un momento dado que no hay sistema y no hay un plan B, siendo un hospital".

Que no sirva el sistema de citas también afecta a la planeación de estudios clínicos, lamentan | Foto: Raúl Solís

Carmen Lara coincide en que la falta de sistema es un inconveniente en la atención de los pacientes en diversos servicios. Además del atraso en la asignación de citas, se afecta en la elaboración de estudios clínicos y la entrega de los resultados.

La derechohabiente señala que es demasiada la carga burocrática sin el sistema de la red interna, por lo que considera que debería existir un plan de respaldo para mejorar el tema y garantizar la calidad en los servicios. "Todos los requisitos son afectados, por ejemplo, con el sistema el médico puede consultar los resultados de los análisis, ahora hay que bajar y traerlos, y eso es muy tardado, es mucha burocracia para la atención de los pacientes", agrega.