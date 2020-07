¿Padeces del riñón?, te recomiendan la matalí o “hierba azul”

Córdoba, Ver.- El matalí es una planta tropical ornamental en color blanco, pero la más común es en morado, con propiedades benéficas y medicinales según médicos tradicionales y curanderas que llegan a vender hasta en 10 pesos el rollito para purificar los riñones principalmente.

Son muchos los usos que tiene esta planta que se extiende en donde se plante, de fácil cuidado; el matalí o matlale es muy requerida en té, como analgésico, tiene propiedades desinflamatorias y en casos hasta abortivos, nos explica Angélica, vendedora de plantas medicinales en un local al interior del mercado Revolución.

“A pesar de que es una planta hay que tener conciencia que no se puede tomar así sin control, porque en exceso también es dañina; todo con exceso puede ser contraproducente, me la piden más para acelerar el parto o para la digestión y los riñones”, comentó.

Conocida también como matlalin, que en náhuatl significa "hierba azul”, su nombre científico es Tradescantia zebrina y en algunos lugares se le conoce con el nombre de matlale. Algunos dicen que es típica y originaria del estado de Tabasco.

Sus hojas son puntiagudas, redondeadas en la base, algo carnosas, en tonos verde con morado frecuentemente con rayas, puede medir de 20 cm a un metro de altura; cuando se prepara como agua toma un color rosa muy característico.

“Existen muchas plantas que vemos colgadas o en la calle y no sabemos todo lo que hacen, a mí me la piden los que saben para qué es, aunque hay quien no la conoce, ahora no me la piden mucho porque se venden más la manzanilla y el eucalipto por lo del coronavirus”, refirió.

Se prepara con limón y hielo para bajar la fiebre y en estos tiempos de canícula hay quienes la utilizan para refrescar el estómago, explicó Angélica.

Preparación de té para los riñones:

- Un puñado de hojas se hierven en agua, se deja reposar y cuando está frío se le agrega jugo de limón, se endulza con miel y se toma.

- Para curar la diarrea o disentería las hojas se trozan y machacan con un poco de agua y se cuela, se le debe agregar miel, jugo de limón y se toma tres veces al día.