Padres de familia se manifiestan afuera de la ESTI 99 por falta de maestros

Boca del Río, Ver.- En protesta por la falta de maestros que afecta a más de 712 alumos, padres de familia realizaron una manifestación a las afueras de la Escuela Secundaria Industrial número 99, ubicada en el fraccionamiento Las Vegas en Boca del Río.

Los inconformes denunciaron que se requiere de ocho a diez maestros para cubrir las 235 horas libres que tienen los alumnos durante toda la semana.

Foto: Ingrid Ruiz Rivera | Diario de Xalapa

Incluso indicaron que el grupo de tercero D, solo viene por tres módulos en toda la semana porque no hay maestros.

Esta situación pone en riesgo la seguridad de nuestros hijos, no hay maestros, no hay vigilancia, vienen a perder el tiempo, no aprenden nada denunció la señora Miriam Galmiche, tesorera del plantel.

Los padres de familia advirtieron que tomaran acciones más drásticas si no hay solución debido a que arrastran el problema desde el ciclo anterior.