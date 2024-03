Padres de la periodista atropellada en Veracruz piden que el responsable pague con cárcel

Veracruz, Ver.- Tras el fallecimiento de la periodista veracruzana Myriam Serrano Gamboa, la familia pidió que el conductor que la atropelló pague con cárcel como un acto de justicia.

A las afueras del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz (HAEV) donde la periodista estuvo internada por casi 15 horas, sus padres Margarita Gamboa Ramírez y Enrique Serrano, así como su hermana Citalli pidieron aplausos como un homenaje a su vida.

“Perdió la vida mi hija, pido que por favor el culpable vaya a la cárcel, que pague con cárcel, no quiero ni un peso, mi hija valía oro, me arrebato a mi hija, nuestros tres amados hijos y ahora nos quedamos con dos, no es justo, era mi niña, mi vida, necesito a mis tres hijos amados”, expresó la señora Margarita.

En tanto Citlalli, hermana de Myriam explicó que luego de lo ocurrido personal de la Fiscalía y del Ministerio Público se presentaron en las instalaciones de la Fiscalía Regional que se encuentra sobre la avenida Fidel Velázquez para hacer todas las diligencias de ley.

“El dueño del camión, se presentó en la Fiscalía, como detuvieron al conductor, lo presentaron la noche de ayer (jueves) para levantar el acta, pero creo que faltan los testigos”, externó el señor Enrique.

Previo al accidente, Myriam Serrano realizó la cobertura de un evento político en un salón ubicado sobre la calle de González Pagés, justo a una cuadra donde ocurrió el accidente.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Al parecer intentó cruzar sobre la avenida Díaz Mirón con Paso y Troncoso cuando el autobús la atropelló.

Presuntamente el conductor de la unidad intentó darse a la fuga, pero un taxista que presenció el hecho lo persiguió, logrando que se detuviera cuadras adelante sobre la avenida Díaz Mirón.

Myriam fue trasladada al Hospital de Alta Especialidad de Veracruz (HAEV) donde se le dio toda la atención médica pero su estado de salud era de gravedad y falleció horas después debido a las lesiones.

Desde hace casi seis años, Myriam Serrano trabajaba en el Diario Imagen de Veracruz y Órale Jarocho.