Padres invertirán más de 10 mil pesos en Regreso a Clases

Orizaba, Ver.- Este 24 de agosto inicia el ciclo escolar 2020 – 2021, sin embargo, debido a la pandemia del Coronavirus, la lista de útiles cambió y ahora los padres de familia deberán invertir más de 10 mil pesos para la compra de un equipo de cómputo, una tableta electrónica o un celular de alta tecnología, pues independientemente de las clases televisadas y a través de radio, otras más serán online.

En las zonas rurales como Zongolica y Jalapilla las clases serán a través del programa Aprende en Casa, pues las clases se transmitirán en cadenas de TV abiertas como Televisa, TV azteca y Grupo Imagen

Desafortunadamente en las zonas rurales los servicios de telefónica aún no han llegado, la señal de internet es nula, por ello, ahora además de comprar quizá cuadernos, lápices, libretas y colores, los padres de familia deben de añadir a su nueva lista de útiles una laptop, tableta electrónica y el pago del paquete de internet por mes.

El cierre del ciclo escolar anterior puso en evidencia la necesidad de las familias de tener equipos electrónicos, pues hubo estudiantes que se les complicó poder tomar las clases vía zoom, plataforma la cual está siendo considerada una de las más importantes, pues de una forma “presencial virtual” los alumnos y profesores pueden tener interacción a distancia.

La nueva realidad toma mayor fuerza pues a 4 meses de la llegada del Coronavirus a la región de las altas montañas, los protocolos en las calles principales continúan, los padres de familia siguen laborando y algunos varios fueron corridos de sus empleos o recortados de su salario quincenal o mensual, pues compañías o empresas empiezan a tener problemas económicos.

En una investigación de campo, se conoció que en una conocida tienda departamental, para poder adquirir una laptop se requiere de una inversión de 9 mil pesos, pues a partir de ese precio empieza la venta de este insumo ahora educativo.

Se pudo encontrar una Notebook Lenovo de 4 Gigabytes de Memoria RAM en 8 mil 499 pesos. Pero para aquellos estudiantes que requieran de más programas hay en existencia una NoteBook Lenovo con procesador AMD de 8 gigabytes y 2 terabytes de disco duro en 18 mil 999 pesos.

Mientras que una tableta electrónica por más sencilla que esta pueda ser, se encontró una marca Samsung desde los 4 mil 999 pesos o bien de 7 mil 599 pesos, esto dependiendo de la marca y el procesador de las mismas.

Ahora bien, la adquisición de estos aparatos electrónicos puede ser elevado y quizá los padres de familia gusten comprar teléfonos inteligentes con procesadores fuertes, un Huawuei Y 8, tiene un precio de 5 mil 499, Samsung A20s en 4 mil 999 pesos o un Motorola moto E5 en 5 mil 229 pesos.

En tanto, un paquete de internet básico, sin teléfono y televisión con cable de 20 megas cuesta 350 pesos mensuales y el paquete máximo de 100 megas está en 530 pesos mensuales, únicamente internet.

Sin duda alguna este regreso a clases será uno de los más caros que puedan pagar los padres de familia, pues si tienen la fortuna de contar con una computadora su preocupación será menos.

En la sierra, 40% de los estudiantes no tienen TV

ORIZABA, Ver.- Al menos 60% de los alumnos de escuelas serranas del estado podrán tomar clases a través de la radio y televisión, sin embargo, el porcentaje restante son alumnos de zonas marginadas donde inclusive sus padres han tenido que deshacerse de lo poco en sus casas para poder subsistir en la cuarentena por Covid-19, informó Omar Hernández Dolores, coordinador de Maestros por México Veracruz.

“En este sentido, la zona serrana es la más vulnerable porque para empezar no tienen acceso a internet, muchos no tienen televisión y los que la tenían empezaron a venderlas, son cuestiones que no se toman en cuenta; no solo tiene que ver el difícil acceso, sino el declive económico del estado”, refirió.

Zonas como Tlachichilco, Guayacocotla, Sierra de Misantla, Uxpanapa, Sierra de Zongolica, Soledad Atzompa, Atlahuilco, Astancinga y otros municipios conforman aproximadamente 26 en el estado de Veracruz que son de zonas serranas, donde quizá se atienda la educación de un 60% de alumnos, el restante tendrá un panorama complicado.

“Las políticas públicas deberían de cambiar, primero se debería de abastecer la infraestructura de telecomunicaciones donde se pueda tener accesos, reactivar la economía; todos conocemos casos de personas que han quedado desempleadas y han empezado a vender artículos de sus casas para poder subsistir”, dijo Hernández Dolores.

Cuestionado de las opciones con las cuales podría llevarse educación al porcentaje que puede tener rezago educativo, expresó que los maestros están tomando la opción de pedir información de sus alumnos como teléfonos o direcciones, arman pequeños bloques de actividades y los hacen llegar a las zonas.

Sin embargo, niveles como secundaria o bachillerato con temas como física, química o matemáticas son temas de explicación no solamente de impresión y resolución de problemas.

A su criterio, el coordinador expuso que sería una idea crear contenidos básicos como español o matemáticas a nivel estatal para que el rezago pueda bajar en porcentaje y todos los alumnos aprendan a la par.

Sobre el tema del atraso en la entrega de boletas a través de las plataformas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), refirió que a las secretarías estatales, supervisiones y docentes se les hizo llegar un documento por parte de la SEP donde se da instrucción de no exigir documentos oficiales.

“No estamos en momento de exigir, quien los pueda dar adelante, pero si no cuando se reactive el semáforo en verde para volver a las clases presenciales, allí puedan pedirse, a fin de cuentas sabemos en qué nivel vamos a ubicarlos y esto no sabíamos que llegaría al estado”.

Sin Internet, la mayoría de las escuelas del estado

Sólo el 28.2% de las escuelas registradas en la entidad, desde el nivel inicial hasta el bachillerato, cuenta con Internet.

De acuerdo con los datos de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) en el territorio veracruzano se tienen registradas 23 mil 508 escuelas distribuidas en los niveles: inicial con 189, educación especial 342, preescolar 7 mil 648, primaria 9 mil 400, secundaria 3 mil 537, formación para el trabajo 526, profesional técnico 9 y bachillerato mil 857.

De las 23 mil 508 escuelas sólo 6 mil 644 cuentan con Internet. Las cifras indican que en educación inicial únicamente son 106 escuelas; en educación especial 41 centros educativos tienen este servicio y en preescolar mil 192 instituciones usan este tipo de conexión.

2 mil 258 primarias son las que tienen activo el Internet, mil 594 escuelas de educación secundaria cuentan con este servicio y 448 instituciones dedicadas a la formación para el trabajo también usan Internet. En el área de profesional técnico las 9 escuelas registradas cuentan con dicho servicio y en bachillerato 996 instituciones usan Internet.

El 50.2% de las escuelas registradas carecen de computadoras, es decir, únicamente 11 mil 716 cuentan con equipo de cómputo.

Evitar regaños y apoyar emociones, lo que menores necesitan: psicóloga

CÓRDOBA, Ver.- Existen más dudas que respuestas en lo que se refiere al nuevo ciclo escolar, pero como padres nacen preguntas como qué tanto podría afectar la exposición prolongada del menor a la televisión, cómo hacer para que se quede sentado poniendo atención o cómo hacer para que aprenda, esos y muchos más cuestionamientos ayuda a entender la psicóloga Zayda Ruiz Castillo, psicoterapeuta infantil y subdirectora del Centro Psicológico Oasis (CPO).

En principio, para que el menor aprenda se necesita de emociones y estímulos, ya que de esta manera el aprendizaje surte efecto en la mente de los pequeños; por ejemplo, un niño de nivel preescolar tendrá una capacidad de atención a la pantalla de máximo 15 minutos, para después perder esta fijación, por lo que los padres deben ayudar en lugar de regañar, explicó.

En nivel primaria el niño de aproximadamente 8 años máximo tiene una atención de 45 minutos frente a la pantalla, "por lo que se va a requerir que el contenido de las clases virtuales sea mucho de experiencias emocionales, cambios de voz, imágenes que contrastan, que no sea lineal, que lo que vea lo experimente a través de sorpresa, como curiosidad, o se identifique con eso", refirió la especialista.

Con la situación de las tabletas actualmente los pequeños pasan horas casi sin parpadear por una razón muy poderosa y ésta es que los contenidos de los juegos son de mucho color, contraste y muchas veces son videos en donde se sienten identificados con el youtuber o se sienten dentro del juego, forman un vínculo que los mantiene atentos. "Es importante recordar a los padres de familia y maestros que el niño aprende a través del juego, de las emociones, garabateando, dibujando, los más grandes escribiendo, aprenden a través de la implementación de la experiencia, por lo que necesitan poner a los pequeños a jugar con el agua, hacer experimentos en casa con lo que van aprendiendo en la tele", agregó.

Posibles efectos

El niño puede experimentar fatiga visual derivado de la exposición a la pantalla, con esto el niño puede presentar dolores de cabeza, irritación, mal humor y, por ende, una falta de aprendizaje y apatía o negación de querer continuar en clases.

"Ante estas situaciones recomiendo y recalco que es muy importante que los padres eviten tener refuerzos negativos, que no castiguen, no peguen, esto solo va a afectar la salud mental del menor", destacó.

Si el niño iba a la escuela y ahí hacía educación física, en el recreo tenía actividad y dentro del salón tenía juego y canto, pero de pronto ya no lo tiene y seguramente tendrá incremento de peso, presentará cierta apatía por moverse o mantenerse dinámico e irritabilidad.

Los efectos de permanecer sentado frente al televisor por mucho tiempo son considerables y repercuten en la salud mental del pequeño porque son muy propensos a presentar ansiedad, "actualmente por el fenómeno de la pandemia se han elevado mucho los casos de ansiedad infantil".

¿Cómo ayudar?

No todos los niños aprenden de la misma forma, por lo que hay quienes necesitan de otro tipo de estímulos para la concentración, por ello la experta en la materia nos explica qué se debe hacer para que los pequeños mantengan la concentración.

"Uno de los errores más comunes es creer que el niño debe permanecer frente al televisor hasta que termine la clase, cuando hay niños que necesitan otros estímulos para prestar atención; por ejemplo, uno de los tips sería que el niño mientras está en su clase en línea o la televisión puede tener los piececitos descalzos dentro de una bandeja con frijol para que el pequeño esté en movimiento y con masaje en sus pies, esto lo estimula ayudando a que el cerebro se relaje y pueda poner mejor atención".

Los padres deben buscar ayuda profesional, pues el estrés también afecta a los niños en edad escolar provocando frustración e irritabilidad, por ello algunas ocasiones los padres no saben cómo mantener quieto al pequeño, es ahí cuando el manejo emocional debe ser primordial, explicó Zayda Ruiz, quien recomienda a los padres buscar técnicas y orientación y no utilizar los regaños como formativo. "Un regaño no va a ayudar cuando el niño se está frustrando, necesita el niño regular emociones para poder atender su clase, pero esto es parte importante de que los padres busquen maneras de ayudar al pequeño". Muchos niños creen que siguen de vacaciones porque no están en el salón y así van a seguir hasta que entren de manera presencial a su escuela, por ello hay que tratar de crearles ambientes agradables para tomar sus materias sin distractores.

