PAN respalda a el alcalde de Actopan en proceso de desafuero: Guzmán Avilés

XALAPA, Ver.- El dirigente estatal del PAN, Joaquín Guzmán Avilés, aseveró que se respalda al alcalde de Actopan, José Paulino Domínguez Sánchez, en el proceso de desafuero que se le sigue en el Congreso local, mismo que se prevé sea votado mañana en sesión extraordinaria.

Será un proceso de acuerdo a la Ley, que esté dentro del marco legal y que se le diga que es inocente hasta que se le demuestre lo contrario, a lo que todo ciudadano tiene derecho, eso es lo que exigimos





En conferencia de prensa, refirió que se está en coordinación con el alcalde, "no en una situación legal, sino diciéndole que se tiene que defender y que tiene que responder a como se lo han solicitado en la Comisión (Instructora)".

Recordó que en el Congreso local no se le juzgará al edil, sino que sólo se determinará si procede o no separarlo de su cargo para que enfrente los cargos que tiene ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Manifestó que la bancada panistas tendrá que examinar el dictamen y con ello determinar el sentido de su voto.

Ellos tienen que revisar el dictamen y ver cómo se hizo y si existen pruebas o no, no lo van a juzgar, simplemente va a continuar el procedimiento que él trae en la Fiscalía, pero para que continúe obviamente no tiene que tener fuero y eso es lo que se va a determinar