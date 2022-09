Partidos políticos no descartan que haya despidos de personal por recorte a prerrogativas

Xalapa, Ver.- Luego del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con el que se estableció un recorte del 50 por ciento a las prerrogativas de los partidos políticos, las dirigencias estatales del PRI, PAN y PRD no descartan la posibilidad de que existan despidos de personal que colabora con ellos en los Comités Estatales.

Entrevistados de manera conjunta a su llegada a la toma de protesta como consejera presidenta del OPLE de Marisol Alicia Delgadillo Morales, los dirigentes estatales del PAN, Federico Salomón Molina; del PRI, Marlon Ramírez Marín, y del PRD, Sergio Cadena Martínez, afirmaron que realizarán un análisis que les permita definir cómo utilizarán los recursos que recibirán.

“Existe la posibilidad, claro que sí, pero vamos a valorar, vamos a ver nuestras prioridades porque no tan solo es el área de las oficinas, tenemos municipios a los que también se les ayuda para que mantengan su trabajo territorial”, señaló el representante del PRD.

Indicó que anualmente su partido recibía alrededor de 18 millones de pesos al año, por lo que tendrán una afectación significativa.

Criticó que los representantes de Morena en el Congreso de la Unión dijeron que serían diferentes, pero se olvidaron de no mentir, no robar, no traicionar, “son lo peor que tenemos".

"Si creen que recortando dinero a los partidos políticos se va a acabar la democracia, están equivocados, están tontos”, dijo.

Mencionó que están acostumbrados a ser oposición, por lo que se encuentran preparados para cualquier acto que tengan en contra.

Por su parte, el dirigente del PAN, Federico Salomón Molina, reconoció que quedarán en desventaja los partidos pequeños, quienes recibirán menos recursos de los que reciben.

“Sí deja en desventaja a todos, porque en un principio el tema de este de prerrogativas, la inclusión y minorías, fue precisamente bajo el consenso de que obviamente hubiera una mayor participación de los ciudadanos y que tuvieran mayores opciones”, comentó.

Mientras que el dirigente del PRI, Marlon Ramírez Marín, precisó que en el caso del tricolor se respetará la ley; sin embargo, sí se afectará a la plantilla laboral del partido que a los líderes.

“Hay quienes tienen la idea equivocada o ilusa, de que ese dinero se lo quedan los dirigentes de los partidos políticos y la verdad es que hay su mecanismo de fiscalización que dice que todo el dinero que ingresa debe salir de una manera acreditada”, manifestó.