Incluyentes y menos costosos: Peatones prefieren “topezotes” para moverse en Xalapa [Fotos]

La movilidad de peatones se ha mejorado en los últimos años, con los “topezotes”, o pasos peatonales elevados que se han construido en calles y avenidas porque son una solución incluyente y mucho menos costosa, dado que obligan a conductores a reducir la velocidad, tienen un costo bajo y son la mejor opción para el peatón.

¿A quiénes benefician los pasos peatonales?

En esto coinciden peatones quienes aseguran que este tipo de pasos implican un menor esfuerzo, sobre todo peatones de movilidad reducida, como son las personas de la tercera edad, a los que caminan con muletas, bastón o andaderas.

José Antonio Ochoa Acosta, perito en Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado y exdirector de Desarrollo Urbano municipal, resalta que los puentes peatonales han sido una solución parcial para cruzar esas calles, porque su prioridad es que los autos no se detengan, no que las personas crucen la calle, además de que no son incluyentes, dado que no son aptos para personas en sillas de ruedas o carriolas, ellos no pueden usarlos.

Cuando se piensa en la movilidad en las ciudades, precisa, que es común que se piense primero en los vehículos particulares, que aunque no es la forma más conveniente de transportarse, sí es la más popular.

Su prioridad es que los autos no se detengan y no que las personas atraviesen las calles | Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

“Resulta que el eslabón más endeble y menos atendido es al peatón, quien utiliza la única manera motora natural. La movilidad debe atender desde que se sale de la casa hasta que llegamos al destino y viceversa”.

El tema, dice, es que los puentes peatonales no son incluyentes, porque no son aptos para personas en sillas de ruedas o con carriolas, tampoco los utilizan quienes cargan cosas pesadas.

El asunto es que no se piensa en peatones de movilidad reducida, como son las personas de la tercera edad, a los que caminan con muletas, bastón o andaderas. “Ellos tienen que pensar dos veces antes de cruzar por las dificultades que implica subir y bajar escaleras de más de cuatro metros de alto”.

Remarca que una solución que han aplicado, más para por imagen gubernamental ha sido incluir rampas a estos puentes (mejor llamados “anti peatonales) que, además de tener un costo de construcción alto, invaden banquetas y ocultan viviendas o negocios, porque no son una solución correcta porque la pendiente utilizada.

En los últimos años se han implementado los pasos peatonales a nivel banqueta como una solución incluyente y mucho menos costosa | Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

Beneficios del paso peatonal o topezotes

El especialista explica que en los últimos años se han implementado los pasos peatonales a nivel banqueta como una solución incluyente y mucho menos costosa. “Obviamente esta infraestructura molestó a conductores porque los obliga a reducir la velocidad, pero en la cadena de movilidad, dan al peatón su lugar dentro en la ciudad”.

El paso peatonal a nivel banqueta tiene otros beneficios, permiten a personas de movilidad reducida o con silla de ruedas o carriolas recorrer calles con menos obstáculos y garantiza que los autos disminuyan la velocidad al acercarse a esta infraestructura vial.

Ochoa Acosta explica que algunos de los “topezotes”, que les llaman las personas, se han construido en avenidas como Ruiz Cortines y han sido efectivos. Es el caso de los instalados cerca del Súper Che, cerca del preescolar en la calle Navarrete, o frente al Centro de Alta Especialidad "Dr. Rafael Lucio" (CEM). "Son ejemplo de que son la mejor opción para los peatones".

Opina que deben colocarse más en calles en las por las que cruzan más personas, mientras que no sean carreteras o vías de alta velocidad. "No deben estar necesariamente en las esquinas, sino en los sitios más aptos para un mejor flujo peatonal".

Son la mejor opción para tener ciudades con reducción de velocidad en vehículos y mejor conectores para todas las personas | Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

Otro paso peatonal que ha sido bastante útil y es altamente utilizado es el que se instaló frente a Facultad de Economía de la UV, donde murió atropellada una alumna, se quitó el puente peatonal se instalaron estos pasos para quienes caminan por la zona, dijo.

Subraya que son la mejor opción para tener ciudades con reducción de velocidad en vehículos y mejor conectores para todas las personas, por lo que es que gobierno y sociedad fortalecen los eslabones peatonal y de transporte colectivo en la cadena de tránsito por la ciudad, concluyó.

Topezotes son buenos para cruzar

Manuel Garrido Anell, adulto mayor, que vive en la avenida Adolfo Ruiz Cortines, comenta que desde que construyeron el “topezote” puede pasar la avenida sin tener que utilizar el puente peatonal que además de implicar un esfuerzo, le da miedo hacerlo cuando no hay otros peatones, porque luego hay jóvenes sospechosos en el lugar.

Indica que ya sabe que cuando pretende cruzar, levanta la mano y la mayoría de los conductores se detienen, “eso me evita el riesgo de subir y bajar las escaleras del puente que además se ponen resbalosos en estos días lluviosos”.

María del Carmen Hernández Sánchez, quien atraviesa la avenida Ruiz Cortines a la altura del CEM, explica que estos pasos peatonales son mejores que los puentes porque ha notado que los conductores se detienen cuando ven a una persona en la orilla, “la mayoría respetan a los peatones, claro que hay otros que pasan como locos”.

Adulto mayor que vive en la avenida Adolfo Ruiz Cortines, comenta que desde que construyeron el “topezote” puede pasar la avenida sin tener que utilizar el puente peatonal | Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

Sirven mucho, porque por aquí pasan personas mayores y no tienen que hacer mucho esfuerzo para cruzar esta avenida que en otros tramos es casi imposible cruzar cuando hay mucho tráfico, concluyó.





