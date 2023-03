Sin alianzas, Morena podría "ganar el mandado" de Veracruz: Pepe Yunes

El diputado federal del PRI, José Francisco Yunes Zorrilla, llamó a los actores políticos de Veracruz a crear una unidad para contender en las elecciones de 2024, al reconocer que Morena les puede “ganar el mandado”.

En entrevista, realizada en el marco del foro Turismo, Cultura y Recreación, que se llevó a cabo en el casino Xalapeño, mencionó que es necesario que el PRI, PAN y PRD definan las condiciones para potenciar la alianza, a fin de que se inicie el trabajo con miras al próximo proceso electoral.

“Lo que abona al funcionamiento del partido y al triunfo electoral es la unidad y hay que convocar a la unidad, lo que no vaya en ese sentido poco aporta”, dijo.

¿Cómo aprovechar los espacios de la oposición?

Destacó que se tienen que aprovechar todos los espacios en donde los partidos de oposición son gobierno, ya que de esta manera se podrá demostrar a la población las acciones que se pueden realizar.

“Se tienen que aprovechar los espacios en donde se es gobierno para utilizarlos como carta de presentación para que electorado pueda respaldar al partido, el PRI para reposicionarse tiene que dar resultados y eso lo tenemos claro los priistas”, expuso.

Consideró que en Veracruz el PRI se encuentra en un momento de recomposición, por lo que habrá que determinar las acciones a desarrollar a futuro.

En su opinión, la única manera en que se podrá quitar a Morena del gobierno es generando una alianza.

“No hay otra forma, es lo prioritario y es lo que estamos trabajando, que sea quien tenga las mejores credenciales, la mejor trayectoria, la mejor fama pública y las mejores condiciones para poder enfrentar la elección”, expresó.

Destacó que el candidato a presentar deberá ser la persona que cuente la mejor posición y tenga la mayor oportunidad de obtener el voto en las casillas.

“Al final que sea el partido que tenga que ser, pero se debe involucrar a la sociedad, tiene que ser el que mejores condiciones de triunfo tenga, más allá de cómo se llame, del partido en el que milite y si es o no actor político, no podemos calificar a nadie a priori ni podemos pensar que el frente tiene posibilidades de éxito. Tenemos que construir un frente que tendrá que considerar opiniones de organizaciones ciudadanas, civiles, cuadros académicos o no tenga militancia, que se trate de la mejor radiografía o propuesta”, agregó