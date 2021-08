Perredistas piden liberación de Rogelio "N"

Perredistas exigieron a las autoridades estatales la liberación de Rogelio "N", a quien la madrugada de ayer se le notificó de una nueva orden de aprehensión por los presuntos delitos de extorsión, abuso de autoridad y delitos cometidos en contra del extitular de la Secretaría de Seguridad Pública, Arturo "N".

En conferencia de prensa, señalaron que la nueva orden de aprehensión que le fue notificada al perredista alrededor de las 03:00 de la mañana en el penal de La Toma, en Amatlán, implica la posibilidad de que se dicte nuevamente prisión preventiva como medida cautelar.

Lee más: Hijas de Rogelio "N" envían mensaje de fortaleza a su padre

Local Acusa Yunes Linares “injusta persecución” contra Rogelio y Bernardo “N”

Al respecto, el dirigente estatal, Sergio Cadena Martínez, mencionó que se han buscado elementos para que el perredista se mantenga en prisión preventiva, a fin de que no tome protesta como diputado federal.

Sin embargo, dijo, que de no lograr su liberación previo al inicio en funciones de la próxima Cámara federal, será su suplente quien tome protesta y, posteriormente, lo haga Rogelio "N".

"El PRD reprueba todos los actos de injusticia que diariamente viven y enfrentan los veracruzanos. Alzamos la voz los perredistas y la sociedad veracruzana para demandar justicia y la libertad de Rogelio, hoy preso político del Gobierno de Cuitláhuac García, pero también para recuperar el camino del crecimiento económico, la generación de empleos, la dotación de medicinas y enfrentar la verdadera corrupción", expuso.

Recordó que en días pasados un Juez federal le concedió un amparo y ordenó reponer la audiencia de vinculación a proceso celebrada el pasado 20 de marzo para que se emitiera una nueva medida cautelar, ya que se determinó que la prisión preventiva fue excesiva porque el delito de ultrajes a la autoridad no es grave.

"La audiencia de reposición no se ha llevado a cabo, toda vez que la resolución del amparo no ha causado estado, dicha acudiendo abriría la posibilidad para que Rogelio no enfrentara el juicio desde prisión, pero para detener su liberación le fue imputada una nueva orden de aprehensión", expuso.

Perredistas veracruzanos piden liberación de Rogelio "N" / Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

En torno a la orden de aprehensión que se le notificó la madrugada de ayer, el abogado Jesús Velázquez Flores, destacó que presuntamente tiene dos años de antigüedad, pero en ningún momento había sido informado de la misma.

"Los abogados del excolaborador de Duarte dicen que son varios funcionarios los que están involucrados, nosotros desconocemos quiénes y cuántos son, habrá que preguntarles a ellos, lo que sí podemos decir es que con anterioridad nunca se nos dio a conocer esta orden de aprehensión, en esos dos años que dicen que tiene no fue citado a declarar, no se le informó, no se le señaló de nada", comentó.

En su opinión, la orden de aprehensión fue "armada exprés" para mantener al perredista en prisión preventiva, ya que se emitió luego de que obtuviera el amparo federal que le concedía la libertad.

Ante ello, los perredistas solicitaron a las autoridades federales, así como a los Jueces a cargo del caso que se actúe conforme a la ley.