Subir al Pico de Orizaba en un mal clima es ir a la muerte segura: Alpinista

Orizaba, Ver.- Un infortunado suceso conmocionó al estado de Veracruz cuando el pasado fin de semana -18 de febrero- se reportó la desaparición de un grupo de 11 alpinistas originarios de Guadalajara, Jalisco dejando como saldo una mujer fallecida por hipotermia, otros con heridas de consideración en la vista, manos y pulmones, y otros más que aún están en recuperación.

Según informes de la cuenta oficial de la Coordinación General de Protección Civil del Estado de Puebla en X @PC_Estatal, Jessica es la joven que murió luego de las labores de rescate por parte de voluntarios, Cruz Roja y la Brigada de Rescate del Socorro Alpino de México A.C.

Además indican que aún mantienen un operativo de rescate por dos personas, entre ellas Luis, guía del grupo “Barrancracks” y otra persona no identificada.

Ángel Arellano, alpinista con ocho años de experiencia subiendo las montañas más altas de México menciona en entrevista para El Sol de Orizaba que lo ocurrido podría tratarse de una negligencia pues las condiciones del clima provocadas por el Frente Frío número 35 no eran aptas para subir.

“Sí, lamentablemente sí falleció; los conozco, ellos son de Guadalajara y la semana pasada subieron el volcán Sangangüey en Tepic, Nayarit”. Este volcán es símbolo de dicho estado y se encuentra a 2 mil 340 metros sobre el nivel del mar.

Ángel lleva 8 años cumpliendo metas de mexicanos y extranjeros de escalar algún volcán de nuestro país; sin embargo, habló sobre los recientes acontecimientos en el Pico de Orizaba y menciona los peligros de subir a las cumbres:

“Uno no se la cree pero son cosas que pasan; llevo años haciendo esto y el mal de montaña, la adrenalina, los nervios de llevar más personas o el miedo de que uno se te pierda te invade; no sé ellos en qué estaban pensando porque el clima estuvo súper feo y son gente experimentada”.

¿Por qué los alpinistas no se deben confíar al subir una montaña?

Afirma que casi siempre el exceso de confianza lleva a los alpinistas a subir sin tener idea de lo que se van a encontrar, en el caso del grupo “Barrancracks” ascendieron al Citlaltépetl durante un frente frío y condiciones donde las rachas de viento, bajas temperaturas y el clima no favorecieron la experiencia.

“Hay veces en que la niebla provoca que no veas ni a un metro de distancia, no logras ver siquiera al compañero que va enfrente de ti. No estaba apto para subir” señala.

Ángel Arellano, alpinista con ocho años de experiencia subiendo las montañas más altas de México / Foto: Cortesía / Ángel Arellano

El montañista cuenta con un grupo en Ecatepec, Estado de México y se ha dedicado a subir gente gratis o a bajo costo, es decir, acostumbran a cumplirles el sueño o una meta de llegar a la cima de una montaña pero con la responsabilidad que esto conlleva y si no tienen el recurso buscan equipo rentado o prestado para la experiencia.

No obstante, asevera que los 11 jóvenes no eran novatos, pero la confianza y el caso omiso a las condiciones del clima hicieron que tuvieran este trágico desenlace. “Fue una negligencia subir, me da coraje que la gente haga eso porque escalar en un mal clima es ir a la muerte segura, me da mucha pena”.

¿En qué zona del Pico de Orizaba se pierden los alpinistas?

Indica que hay un lugar que se llama los laberintos en dicha zona del volcán donde la gente que no se sabe el camino o que por haber ascendido un par de veces cree que conoce y es cuando ocurren este tipo de accidentes.

En la parte final para subir a la cumbre, en el cono del volcán, destaca que no hay hielo pero para los expertos en montañismo eso es muy peligroso porque piedras que se desprenden son como “una bala” y en el caso de que llegue a impactar en el rostro o la cabeza sería fatal.

De acuerdo a su experiencia lo que los alpinistas y guías deben considerar es llegar al glaciar Jamapa: He llegado a dormir ahí a -18°C solo con mi sleeping bag y tengo que regresar porque las condiciones ya no se prestan.

Insiste en que a veces el seguir escalando es por terquedad, pues cuando cae nieve de esta manera se van con la idea de que la montaña es más bonita y por tal motivo la experiencia también: “Sin temor a equivocarme debieron haber llegado al lugar que se conoce como el laberinto y ahí es donde la mente juega un papel importantísimo, llega a ser el 70 por ciento de supervivencia porque ya no es la condición física lo que te salva si te pega el mal de montaña, te da vómito, mareos o alucinaciones y si el miedo se apodera de ti, ‘aguas’, ahí quedó tu vida”.

Finalmente lamentó el hecho y que una persona muriera pues insiste en que las condiciones para subir no eran aptas “No debió morir así, porque no era un clima adecuado para eso, es muy lamentable”.

A través de redes sociales, uno de los rescatistas voluntarios identificado como Layo Aguilar (@hilariocam) ha emitido algunas actualizaciones, sin embargo, la más reciente señala: “Último día de búsqueda ya no damos para más, ya Cruz Roja desciende a la chica… Aún nos falta uno, perdón…” publicado a las 11:26 horas de este 19 de febrero por lo que la esperanza de localizar con vida al guía de nombre Luis, es mínima.