Pide Ramos Alor a veracruzanos investigar en materia de Salud y no caer en la "infodemia"

Veracruz, Ver.- El titular de la Secretaría de Salud del gobierno estatal, Roberto Ramos Alor llamó a la población a no ser víctimas de la “infodemia” consultar los resultados del gobierno de la República y del estado en materia de salud.

Durante el reporte sanitario lamentó que los diputados se hayan centrado en atacar al doctor Jorge Alcocer Varela durante su competencia dejando a un lado el trabajo que se ha hecho durante esta pandemia y poniendo interés en el dinero.

Criticó que los diputados que más cuestionaron fueron los mismos que participaron en el desastre financiero en salud durante los anteriores gobiernos.

“Aquí no se trata de confundir acciones con la desinformación perversa, como lamentablemente ha estado ocurriendo, se insiste que no hay resultados positivos sobre Covid-19 o que no hay vacunas, se descalifica el trabajo de toda una gran infraestructura en salud, familia veracruzana si hay algo que nos caracteriza en este gobierno es la transparencia, toda la información de la aplicación de los recursos es pública y basta con leer la información real y no la que vieron en redes sociales, la infodemia no siempre es correcta y veraz, no sean víctimas de eso les pido que mejor investiguen", demandó.

El encargado de la salud de los veracruzanos alertó que la entidad está en riesgo de regresar al semáforo rojo debido a que los casos de Covid-19 continúan aumentando por lo que instó a los ciudadanos a seguir con las medidas sanitarias.

Por ello también pidió al sector comercial para que los negocios de giros no esenciales se mantengan cerrados y contribuyan a reducir el número de contagios.

“Entre más participemos con las autoridades sanitarias más rápido avanzamos hacía una nueva normalidad en la que estemos todos los sectores laborales, si no se hace así, difícilmente van a salir del color naranja, es más se corre el riesgo de volver al color rojo que significa riesgo máximo”, dijo.