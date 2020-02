Piden incremento al presupuesto de la SSa ante llegada de coronavirus al país

BOCA DEL RÍO, Ver.- La fracción del PAN en el congreso federal solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) un aumento presupuestal de 4 mil millones de pesos a la Secretaría de Salud para la detección, control y prevención de los casos de coronavirus.

De acuerdo con el diputado federal, Carlos Valenzuela González, luego de que se confirmaron tres casos de Coronavirus en nuestro país se hizo la solicitud en el pleno de la cámara baja del Congreso de la Unión a fin de difundir la información necesaria acerca de este padecimiento para que no se caiga en la especulación.

Indicó que la aprobación del presupuesto se podría dar esta semana para que se pueda hacer frente y contener este nuevo virus.

Asimismo, pidió a los gobiernos de los estados, como Veracruz a que se coordinen con el gobierno federal para atender este problema y evitar la pandemia en la entidad.

Como grupo parlamentario nos estamos sumando y queremos respaldar al gobierno en este combate, no es la primera vez que hemos tenido una crisis como esta, hace 11 años le toco a un gobierno de Acción Nacional, esperamos que esto no cause daños graves en nuestro país, estamos sumándonos a incrementar el presupuesto

El diputado también llamó a la población a mantenerse informados por medio de los boletines oficiales y dejar de compartir información falsa que alarma a la sociedad en general.

Por otra parte, Valenzuela González dijo como Acción Nacional rechazan la posible candidatura de John Akerman como Consejero del Instituto Nacional Electoral por la parcialidad hacía el partido Morena.

Criticó la intromisión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la intentona de querer colocar a Akerman como consejero tras señalar que además de que es esposo de la Secretaría de la Función Pública, es integrante del Consejo de Estudios de Morena y ha sido uno de los promotores de López Obrador desde su campaña.

Esperamos que el presidente recapacite, saque las manos del proceso y que deje que en INE sea para los ciudadanos, sabemos que John Akerman es una persona a fin a Morena y tratan de vendernos que es una persona imparcial

Precisó que hay una lista de 390 aspirantes a candidatos; 135 mujeres y 255 hombres que no son afines a ningún partido y que pueden salvaguardar el derecho a la democracia del INE.